Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
Читать в источнике
Комментировать210

Подробнее о событии

Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

РИА Новости10:58

Володин рассказал о выступлении Путина по поправкам к Конституции в Госдуме

Газета.Ru09:28

«Все расставил на места»: Володин рассказал, как Путин приехал в Госдуму после предложения о поправках в Конституцию

Телеканал 360°09:18

Володин рассказал подробности о выступлении Путина по поправкам в Конституцию

Российская газета09:10

Раскрыты подробности подготовки Путина к выступлению в Госдуме

Lenta.ru08:57

Володин рассказал, что Путин выступил в ГД по поправкам к Конституции по личной инициативе

ТАСС08:11

Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

Вести.Ru06:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Известия 11:59
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
РИА Новости 06:03
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как еще может передаваться коронавирус

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 11:21
Музыка

Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
Политика

Россиянам запретили въезд в Австрию

Полностью власти Австрии закрываю въезд россиянам в страну из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в мире впервые.
MOS.news 06:41
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Общество

Из-за коронавируса в России вырос спрос на крупы и консервы

Российские сети супермаркетов и сервисы доставки продуктов заметили увеличение спроса на товары длительного хранения, в том числе на крупы, макаронные изделия и консервы.
Сайт города Армавира 11:29
Политика

Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Правительство ФРГ с понедельника из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 закроет границы с Австрией, Францией и Швейцарией.
Вести.Ru 10:50
Музыка

«Болото с жабами»: Фадеев — о скандале со своими артистами

Знаменитый продюсер Максим Фадеев в эксклюзивном интервью программе НТВ «Новые русские сенсации» объяснил, зачем осенью прошлого года расторг контракты со всеми своими артистами.
НТВ 05:00
Авто

Автомобильные шины оказались вреднее выхлопных газов

МИР 24 13 марта в 22:15
Кино

Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
NewInform 13 марта в 11:33
Футбол

Ари: «В начале карьеры на просмотры в разные клубы ездил зайцем»

Матч ТВ 10:41
Общество

Представитель Яценюка опровергла сообщения о его заражении вирусом

РБК 09:51
Происшествия

Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите

Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
REGNUM 10:59
Общество

Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ

Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 06:34
Космос

В апреле к Земле приблизится астероид-гора

Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Афанасий-бизнес вчера в 07:11
Общество

Калининградцам посоветовали возвращаться из Европы через Москву

Жителям Калининградской области, которые находятся в туристических поездках по Европе, лучше возвращаться домой через Москву.
News.ru 11:27
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Автоспорт

Ферстаппен выиграл виртуальную гонку на Нюрбургринге

Макс Ферстаппен выиграл первую отборочную гонку виртуальных соревнований All-Star Esports Battle, проходившую на «Нюрбургринге».
F1news.ru 09:49
Общество

Грузия объявила о закрытии границы с Россией

Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 11:50
Гаджеты

Intel Core i3-10100 может стать лучшим игровым процессором

По мнению экспертов, Intel Core i3-10100 может стать лучшим игровым чипом в истории компьютерной индустрии.
OAnews вчера в 10:14
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Происшествия

Пропавший под Саратовом мальчик найден мертвым в реке

9 марта в Тверской области в реке была обнаружена мертвой семилетняя девочка, пропавшая накануне.
Известия вчера в 13:07
Здоровье

Трое заболевших в Москве получили первый отрицательный результат на коронавирус

Еще у трех пациентов, которые пока находятся в московских больницах, были получены первые отрицательные результаты анализов на коронавирус, что может быть показателем выздоровления.
Российская газета 08:59
Здоровье

Итальянская Ломбардия испытывает недостаток мест в реанимации

Итальянская Ломбардия, где зарегистрировано наибольшее число заражения коронавирусом, столкнулась с дефицитом мест в палатах реанимации, заявил президент области Аттилио Фонтана.
РИА Новости 11:52
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 05:33
Технологии

NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом

Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Красная весна 05:16
Шоу-бизнес

Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом

Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
News.ru вчера в 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Терешкова
Российский космонавт
Лётчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Российский политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное