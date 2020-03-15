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Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме
Вести.Ru
  • Вести.Ru10:52
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Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.В источнике
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Раскрыты подробности подготовки Путина к выступлению в Госдуме

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Путин указал чиновникам на дверь

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Володин рассказал о выступлении Путина по поправкам к Конституции в Госдуме

Газета.Ru 09:28
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