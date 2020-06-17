Политика

Lenta.ruLenta.ruВолодин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина. Также Володин рассказал о работе парламента в условиях пандемии коронавируса и поправках в Конституцию.
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с чего всё началось

Володин рассказал о работе государственной системы в период пандемии и после нее

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в эксклюзивном интервью колумнисту "Газеты.Ru" Георгию Бовту рассказал, как готовились поправки в Конституцию и как парламент работал в период пандемии.
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Энергетика

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Футбол

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