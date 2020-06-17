Политика
Lenta.ruВолодин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина. Также Володин рассказал о работе парламента в условиях пандемии коронавируса и поправках в Конституцию.
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с чего всё началось
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в эксклюзивном интервью колумнисту "Газеты.Ru" Георгию Бовту рассказал, как готовились поправки в Конституцию и как парламент работал в период пандемии.Газета.Ru08:22
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Карантинное право. Чем занималась Госдума, пока все сидели дома: одиннадцать новых законов
Новая газетавчера в 10:51
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Модель Вячеслава Зайцева погибла во время стрельбы в Москве
Одна из погибших в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в жилом доме в Москве на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ), оказалась манекенщицей модного дома Вячеслава Зайцева.
Lenta.ru 09:40
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Игра Detroit: Become Human вышла в Steam
Bookmaker-ratings.ru 09:10
Общество
В России из-за коронавируса предложили сократить новогодние каникулы
В России из-за пандемии коронавируса, режима самоизоляции и дополнительных выходных предлагают сократить количество нерабочих дней в январе 2021 года.
FlashNord 16 июня в 05:26
Общество
В четверг погода в Петербурге побила очередной температурный рекорд
В Петербурге 18 июня погода побила очередной температурный рекорд.
78.ru 10:08
Происшествия
Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали
Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
Lenta.ru 07:07
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Политика
Кремль принял к сведению решение разблокировать Telegram
В Кремле посчитали исчерпывающей аргументацию Роскомнадзора, который объявил о разблокировке Telegram.
Российская газета 09:47
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Общество
Песков ответил на вопрос о захвате казаками монастыря на Урале
Lenta.ru вчера в 06:41
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Армия и оружие
Турция начала новую операцию против курдов в Ираке
РИА Новости 16 июня в 20:36
Энергетика
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Футбол
РФС анонсировал расследование по факту заражения игроков «Ростова»
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) намерены расследовать ситуацию с заражением игроков "Ростова" коронавирусом.
Газета.Ru 09:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Общество
В Белоруссии объяснили задержание Бабарико
Государственное телевидение Белоруссии сообщает, что всего по делу «Белгазпромбанка» задержаны около 20 человек, многие дают показания против экс-главы банка Бабарико как организатора преступной схемы, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 10:15
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Общество
Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит
Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
Общество
Пекин прекращает пассажирское сообщение с другими частями Китая
Власти Пекина с 19 июня приостанавливают все пассажирские перевозки с другими регионами Китая.
Коммерсантъ 05:37
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции.
ФАН 16 июня в 13:20
Технологии
Венчурный фонд сооснователя Mail.ru Group привлек $100 млн
Венчурный фонд Grishin Robotics, созданный сооснователем Mail.ru Group Дмитрием Гришиным, привлек $100 млн в свой новый фонд Grishin Robotics Fund II, говорится в сообщении организации, поступившем в Forbes.
Forbes 07:42
Общество
Власти Москвы отказали в проведении митинга КПРФ и «Левого фронта»
Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» и партии КПРФ в согласовании заявки на проведение совместного митинга в центре столицы против принятия поправок в Конституцию, запланированного на 27 июня.
РБК 09:37
Политика
Порошенко избежал ареста в суде
Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства.
REGNUM 10:23
Здоровье
Физические нагрузки спасают по 4 млн жизней каждый год
Британские исследователи пришли к выводу, что достаточное количество физических нагрузок поможет предотвратить примерно 4 млн преждевременных смертей в мире.
MedikForum.ru 07:10