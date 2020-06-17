Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в эксклюзивном интервью колумнисту "Газеты.Ru" Георгию Бовту рассказал, как готовились поправки в Конституцию и как парламент работал в период пандемии.

с чего всё началось

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.

Происшествия Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону. 74

Здоровье Физические нагрузки спасают по 4 млн жизней каждый год Как сообщает ToDay News Ufa, в Великобритании каждый день благодаря физнагрузкам спасаются от преждевременной смерти порядка 26 000 человек. 3

Интернет В Twitter теперь можно записывать голосовые сообщения В Twitter запустили возможность размещать голосовые записи. Теперь твиты можно наговаривать, стараясь уложиться в лимит 140 секунд. 1

Футбол Василий Уткин: Про встречу Абрамовича с Хаверцем точно чушь. Президент «Челси» лично с игроками-кандидатами не встречается никогда Популярный блогер Василий Уткин с недоверием отнесся к информации о том, что президент «Челси» Роман Абрамович лично встретился с полузащитником «Байера» Каем Хаверцем, дабы убедить того перейти в лондонский клуб.

Политика Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии. 25

Здоровье Добровольцам ввели вакцину от коронавируса в Сеченовском университете Ранее в Минздраве РФ сообщили, что во второй половине июня стартуют клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса. 1

Политика ЕС продлил санкции против Крыма Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году. 270

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,6K

Общество Собянин отменил предварительную запись в МФЦ Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ. 29

Шоу-бизнес Эмбер Херд изменила Деппу с Илоном Маском и Карой Делевинь В ходе судебного разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд стало известно, что помимо актов домашнего насилия со стороны Эмбер, была и измена — Херд провела ночь вместе с Илоном Маском и Карой Делевинь. 3

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 749

Авто Tesla сделала электромобиль с рекордным запасом хода Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше). 142

Спорт В Steam стартовал летний фестиваль игр На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск. 3

Общество В Краснодарском крае открываются все отели после карантина В Краснодарском крае с 21 июня открываются все отели. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба по коронавирусу. 1

Хоккей ЦСКА подписал контракт с Голдобиным Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА подписал контракт с форвардом Николаем Голдобиным, сообщается на официальном сайте московского клуба.