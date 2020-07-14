Политика
RT на русскомВолодин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам Российской Федерации. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну.
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Председатель ГД предупредил украинских политиков о наказании за призывы о Крыме
Государственная Дума РФ07:12
Володин: Иностранцы понесут ответственность за призывы к отчуждению территорий РФ
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