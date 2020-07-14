Законопроект внесен в Госдуму во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

с чего всё началось

Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории - подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, и мы имеем право требовать их экстрадиции. Мы эти вопросы для себя не оставим без внимания. И сколько бы ни прошло времени, им это все аукнется.

Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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