Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории - подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, и мы имеем право требовать их экстрадиции. Мы эти вопросы для себя не оставим без внимания. И сколько бы ни прошло времени, им это все аукнется.