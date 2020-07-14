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Володин пригрозил украинским политикам за слова о Крыме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил украинским политикам экстрадицией в Россию за слова о Крыме. Так он прокомментировал принятие в первом чтении законопроекта о защите территориальной целостности РФ, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.В источнике
Вячеслав Володин
Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории - подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, и мы имеем право требовать их экстрадиции. Мы эти вопросы для себя не оставим без внимания. И сколько бы ни прошло времени, им это все аукнется.
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