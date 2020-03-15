Политика
Pravda.RuВолодин рассказал о выступлении Путина в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о выступлении президента страны Владимира Путина в парламенте. Он утверждает, что глава государства выступил в нижней палаты парламента по своей инициативе.
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63
Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63.
Здоровье
Названы симптомы появления раковой опухоли
Футбол
Орлов: Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это право каждого человека
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.
Общество
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Дерипаска предложил ввести полный карантин в России из-за коронавируса
Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что Россия не готова к эпидемии коронавируса и предложил ввести в стране полный карантин.
Общество
Королева Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за опасений на фоне распространяющегося в стране коронавируса.
Финансы
«Эксперт РА» не исключает кризиса банковского сектора из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+
По словам Сараева, до распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ «Эксперт РА» полагал, что прибыль банковского сектора в 2020 году останется на уровне 2019-го.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Музыка
Алтайский танцор из клипа Little Big стал героем иностранных СМИ
Дмитрий Красилов завоевал сердца зрителей своей харизмой Танцор из алтайского Заринска Дмитрий Красилов, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранные СМИ и зарубежных блогеров.
Хоккей
Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов работникам стадиона «Флориды»
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов временным сотрудникам домашней арены клуба.
Политика
Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая сорвала съемки в двух глянцевых журналах
Здоровье
Диетологи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником
Общество
Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте
Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Политика
Трамп извинился за очереди в аэропортах
Президент США Дональд Трамп извинился за очереди, которые образовались в аэропортах страны из-за «очень кропотливых медицинских осмотров» в связи с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Sohu объяснило, почему США не осмелятся поднять руку на Россию
«США не осмеливаются начать настоящую войну с Россией, ведь ядерное оружие, которым обладает РФ, может сыграть злую шутку с Америкой»,– пишет Sohu.
Политика
Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса
Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
Политика
Украинские радикалы атаковали посольство России в Киеве
Футбол
Федерация футбола Италии намерена попросить УЕФА перенести Евро-2020
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что организация намерена попросить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе Евро-2020 из-за распространения коронавируса.
Футбол
Доктор Ева Карнейро: «Футболисты более восприимчивы к коронавирусу»
Бывший врач «Челси» доктор Ева Карнейро рассказала, почему футболисты более восприимчивы к инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Американский истребитель оснастили новой ядерной бомбой
Американский истребитель F-15 Strike Eagle оснастили новой ядерной бомбой.
Энергетика
Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель
Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Общество
Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Энергетика
Глава «Газпром нефти» рассказал о плюсах низких цен на нефть
Дефицит бюджета в 2020 году составит 0,9–1% при учете снижения мировых цен на нефть до нынешнего уровня, говорил министр финансов Антон Силуанов.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.