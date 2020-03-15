Политика

Pravda.RuPravda.RuВолодин рассказал о выступлении Путина в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о выступлении президента страны Владимира Путина в парламенте. Он утверждает, что глава государства выступил в нижней палаты парламента по своей инициативе.
Читать в источнике
Комментировать226

Подробнее о событии

Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

РИА Новости10:58

Володин рассказал о выступлении Путина по поправкам к Конституции в Госдуме

Газета.Ru09:28

Володин рассказал, что Путин выступил в ГД по поправкам к Конституции по личной инициативе

ТАСС08:11

Володин рассказал подробности о выступлении Путина по поправкам в Конституцию

Российская газета09:10

Раскрыты подробности подготовки Путина к выступлению в Госдуме

Lenta.ru08:57

«Все расставил на места»: Володин рассказал, как Путин приехал в Госдуму после предложения о поправках в Конституцию

Телеканал 360°09:18

Володин рассказал, как Путин все расставил на свои места

Вести.Ru06:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63

Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63.
Известия 09:15
Здоровье

Названы симптомы появления раковой опухоли

Профиль вчера в 11:58
Футбол

Орлов: Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это право каждого человека

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.
Чемпионат вчера в 05:37
Общество

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 13:00
Общество

Дерипаска предложил ввести полный карантин в России из-за коронавируса

Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что Россия не готова к эпидемии коронавируса и предложил ввести в стране полный карантин.
АБН вчера в 17:13
Общество

Королева Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за опасений на фоне распространяющегося в стране коронавируса.
Газета Metro 10:16
Финансы

«Эксперт РА» не исключает кризиса банковского сектора из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+

По словам Сараева, до распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ «Эксперт РА» полагал, что прибыль банковского сектора в 2020 году останется на уровне 2019-го.
Банки.ру 17:01
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС 15:12
Здоровье

В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Петербургский дневник 08:56
Музыка

Алтайский танцор из клипа Little Big стал героем иностранных СМИ

Дмитрий Красилов завоевал сердца зрителей своей харизмой Танцор из алтайского Заринска Дмитрий Красилов, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранные СМИ и зарубежных блогеров.
АМИТЕЛ 04:19
Хоккей

Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов работникам стадиона «Флориды»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов временным сотрудникам домашней арены клуба.
РИА Новости вчера в 04:00
Политика

Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.
РБК 14:32
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая сорвала съемки в двух глянцевых журналах

Комсомольская правда вчера в 14:12
Здоровье

Диетологи назвали запрещенные продукты при проблемах с кишечником

ToDay News Ufa 14:05
Общество

Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте

Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
REGNUM 05:46
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:01
Политика

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК 16:30
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Политика

Трамп извинился за очереди в аэропортах

Президент США Дональд Трамп извинился за очереди, которые образовались в аэропортах страны из-за «очень кропотливых медицинских осмотров» в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 16:27
Армия и оружие

Sohu объяснило, почему США не осмелятся поднять руку на Россию

«США не осмеливаются начать настоящую войну с Россией, ведь ядерное оружие, которым обладает РФ, может сыграть злую шутку с Америкой»,– пишет Sohu.
ПолитРоссия 08:09
Политика

Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса

Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
RT на русском 15:42
Футбол

«Ротор» обыграл «Шинник» и вышел в лидеры первенства ФНЛ

РБК 10:13
Политика

Украинские радикалы атаковали посольство России в Киеве

iReactor вчера в 21:13
Футбол

Федерация футбола Италии намерена попросить УЕФА перенести Евро-2020

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что организация намерена попросить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе Евро-2020 из-за распространения коронавируса.
RT на русском 15:28
Футбол

Доктор Ева Карнейро: «Футболисты более восприимчивы к коронавирусу»

Бывший врач «Челси» доктор Ева Карнейро рассказала, почему футболисты более восприимчивы к инфекции COVID-19.
Матч ТВ вчера в 03:22
Армия и оружие

Американский истребитель оснастили новой ядерной бомбой

Американский истребитель F-15 Strike Eagle оснастили новой ядерной бомбой.
Ferra 08:42
Энергетика

Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель

Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Газета.Ru 12 марта в 11:51
Общество

Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами

Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Известия 11:32
Энергетика

Глава «Газпром нефти» рассказал о плюсах низких цен на нефть

Дефицит бюджета в 2020 году составит 0,9–1% при учете снижения мировых цен на нефть до нынешнего уровня, говорил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 16:00
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Терешкова
Российский космонавт
Лётчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Российский политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное