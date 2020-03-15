Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о выступлении президента страны Владимира Путина в парламенте. Он утверждает, что глава государства выступил в нижней палаты парламента по своей инициативе.

Володин рассказал о выступлении Путина в Госдуме

Общество Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Музыка Алтайский танцор из клипа Little Big стал героем иностранных СМИ Дмитрий Красилов завоевал сердца зрителей своей харизмой Танцор из алтайского Заринска Дмитрий Красилов, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранные СМИ и зарубежных блогеров.

Политика Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина» Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.

Общество Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.

Политика Трамп извинился за очереди в аэропортах Президент США Дональд Трамп извинился за очереди, которые образовались в аэропортах страны из-за «очень кропотливых медицинских осмотров» в связи с распространением коронавируса.

Политика Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.

Футбол Федерация футбола Италии намерена попросить УЕФА перенести Евро-2020 Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что организация намерена попросить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе Евро-2020 из-за распространения коронавируса.