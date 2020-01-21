Политика

Российская газетаРоссийская газетаВолодин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
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В Госдуме надеются, что новый кабмин обеспечит рост экономики и покончит с бедностью

Газета.Ru14:41

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

Lenta.ru15:32

Дума надеется, что кабмин обеспечит рост экономики и будет бороться с бедностью

ТАСС15:06

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

Российская газета14:56

Председатель Госдумы: новый кабмин справится с поставленными задачами

Вести.Ru15:47

Вячеслав Володин: в новом составе кабмина реализован запрос общества и ГД на более эффективную социально-экономическую политику

Государственная Дума РФ14:34

Володин: парламент сделает со своей стороны все, чтобы эффективно выстроить работу с кабмином

Парламентская газета14:26
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Экономика

Депутат прокомментировал рост банкротств российских застройщиков

Банкротство проблемных российских застройщиков не несет угрозы рынку жилищного строительства, а является способом восстановить права обманутых дольщиков, заявил РИА Недвижимость депутат Госдумы, руководитель рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский.
РИА Новости 05:30
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 13:20
Политика

Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы

Московский Комсомолец 13:35
Происшествия

Водитель экскаватора наехал на несовершеннолетнюю в Невельском районе

Водитель экскаватора совершил наезд на несовершеннолетнюю в Горнозаводске в Невельском районе.
АСТВ 18:42
Политика

Мишустин озвучил главные задачи нового правительства

Глава Кабмина Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Expert.ru 13:28
Футбол

Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Форвард «Севильи» Хавьер Эрнандес продолжит карьеру в США. О переходе мексиканца объявил «Лос-Анджелес Гэлакси».
Sports.ru 11:30
Футбол

Адвокат Мамаева подал кассационные жалобы на решение суда

РБК вчера в 05:09
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Российская газета 13:59
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Политика

Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора

Газета.Ru вчера в 07:42
Политика

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
РБК 18:50
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия 18:28
Кино

Составлен список лучших фильмов XXI века

Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Русская Планета 15:20
Общество

Защита Винника подала в ООН жалобу на Грецию из-за нарушения его прав

Руководитель группы адвокатов россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов сообщил, что защита подала в Организацию Объединенных Наций жалобу на Грецию в связи с нарушением прав человека и жестоким обращением, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 16:26
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Политика

Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Новые автомобили 19 января в 23:04
Кино

Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Телеканал 360° вчера в 12:57
Политика

РУСАДА связало окончание допингового кризиса с новым министром спорта

Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта, экс-глава оргкомитета Олимпийских игр в Сочи Чернышенко занимает должность президента КХЛ.
Говорит Москва 13:40
Происшествия

В Подмосковье девочка убежала от преследователя

Газета.Ru 11:06
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Космос

Обнаружен изменяющий представления о Вселенной объект

Lenta.ru вчера в 07:59
Здоровье

ВОЗ назвал количество заболевших коронавирусом из Китая

По данным Всемирной организация здравоохранения, в четырех странах мира были подтверждены более 280 случаев заражения коронавирусом нового типа из Китая.
ТК Звезда 18:05
Здоровье

Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья

Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).
Vademecum 00:52
Политика

Глава Минпросвещения Ольга Васильева не войдет в новое правительство

В правительстве Михаила Мишустина формируется кабинет министров.
Новости РуФокс 07:43
Происшествия

На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке

22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
RT на русском 12:36
Политика

США призвали КНР присоединиться к переговорам по ядерному оружию с РФ

Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному оружию с Россией, заявил во вторник, 21 января, постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд.
Известия 17:30
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