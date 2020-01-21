Политика
Российская газетаВолодин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства
Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
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Володин: парламент сделает со своей стороны все, чтобы эффективно выстроить работу с кабмином
Парламентская газета14:26
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Экономика
Депутат прокомментировал рост банкротств российских застройщиков
Банкротство проблемных российских застройщиков не несет угрозы рынку жилищного строительства, а является способом восстановить права обманутых дольщиков, заявил РИА Недвижимость депутат Госдумы, руководитель рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Политика
Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы
Происшествия
Водитель экскаватора наехал на несовершеннолетнюю в Невельском районе
Водитель экскаватора совершил наезд на несовершеннолетнюю в Горнозаводске в Невельском районе.
Политика
Мишустин озвучил главные задачи нового правительства
Глава Кабмина Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Футбол
Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»
Форвард «Севильи» Хавьер Эрнандес продолжит карьеру в США. О переходе мексиканца объявил «Лос-Анджелес Гэлакси».
Футбол
Адвокат Мамаева подал кассационные жалобы на решение суда
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора
Политика
Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Общество
Защита Винника подала в ООН жалобу на Грецию из-за нарушения его прав
Руководитель группы адвокатов россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов сообщил, что защита подала в Организацию Объединенных Наций жалобу на Грецию в связи с нарушением прав человека и жестоким обращением, передает ТАСС.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Политика
Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Политика
РУСАДА связало окончание допингового кризиса с новым министром спорта
Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта, экс-глава оргкомитета Олимпийских игр в Сочи Чернышенко занимает должность президента КХЛ.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Космос
Обнаружен изменяющий представления о Вселенной объект
Здоровье
ВОЗ назвал количество заболевших коронавирусом из Китая
По данным Всемирной организация здравоохранения, в четырех странах мира были подтверждены более 280 случаев заражения коронавирусом нового типа из Китая.
Здоровье
Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья
Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).
Политика
Глава Минпросвещения Ольга Васильева не войдет в новое правительство
В правительстве Михаила Мишустина формируется кабинет министров.
Происшествия
На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке
22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
Политика
США призвали КНР присоединиться к переговорам по ядерному оружию с РФ
Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному оружию с Россией, заявил во вторник, 21 января, постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд.