Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

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