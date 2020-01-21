Политика
Российская газетаВолодин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства
Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
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Володин: парламент сделает со своей стороны все, чтобы эффективно выстроить работу с кабмином
Парламентская газета14:26
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Культура
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы
Армия и оружие
Издание Sohu: Россия блокирует для США единственную лазейку на севере
«Российские войска заблокируют единственную лазейку в системе ПВО, которой могли бы воспользоваться США», – отмечают авторы Sohu.
Политика
Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ
Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
Политика
Politico: гражданам Белоруссии и Киргизии могут ограничить въезд в США
Помимо Белоруссии и Киргизии, среди стран, гражданам которых могут ограничить въезд в США, могут оказаться Нигерия, Мьянма, Судан, Танзания и Эритрея.
Армия и оружие
Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Кино
Сегодня отмечают 100-летие со дня рождения Феллини
Здоровье
Врачи заподозрили лихорадку денге у президента Парагвая
Парагвайские врачи не исключают заражения президента Марио Абдо Бенитеса лихорадкой денге, но для подтверждения или опровержения диагноза необходимо получить результаты лабораторных анализов.
Политика
Зиничев, Лавров и Шойгу сохранили свои посты в правительстве
Новым министром юстиции России стал Константин Чуйченко, который ранее был вице-премьером.
Общество
Новый коронавирус из Китая добрался до США
Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Футбол
Шуньич может покинуть «Динамо». Им интересуются клубы из Азии
Интерес к футболисту проявляют азиатские клубы. Шуньич перешёл в «Динамо» летом 2017 года из немецкого «Штутгарта».
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии
В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Политика
Украина отказалась дружить с Россией в ПАСЕ
Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что с Россией следует вести диалог только с позиции международного права.
Общество
Джефф Безос возглавил список богатейших людей мира
Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.
Политика
Мишустин назвал состав нового кабинета министров России
Председатель кабмина Михаил Мишустин обнародовал состав правительства.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Армия и оружие
Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии
Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
Футбол
Семак — о разгроме клуба «Аль-Увайнах»: «Хорошая тренировка для „Зенита“ получилась»
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.