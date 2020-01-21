Политика

Российская газетаРоссийская газетаВолодин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
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В Госдуме надеются, что новый кабмин обеспечит рост экономики и покончит с бедностью

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Московский Комсомолец15:26

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Российская газета14:56

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

Lenta.ru15:32

Вячеслав Володин: в новом составе кабмина реализован запрос общества и ГД на более эффективную социально-экономическую политику

Государственная Дума РФ14:34

Володин: парламент сделает со своей стороны все, чтобы эффективно выстроить работу с кабмином

Парламентская газета14:26
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Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
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Влад Бахов знал, что скоро умрет

StarHit.ru 10:00
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Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
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Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы

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Издание Sohu: Россия блокирует для США единственную лазейку на севере

«Российские войска заблокируют единственную лазейку в системе ПВО, которой могли бы воспользоваться США», – отмечают авторы Sohu.
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Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ

Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
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Помимо Белоруссии и Киргизии, среди стран, гражданам которых могут ограничить въезд в США, могут оказаться Нигерия, Мьянма, Судан, Танзания и Эритрея.
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Армия и оружие

Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
РБК 07:11
Происшествия

В Подмосковье девочка убежала от преследователя

Газета.Ru 11:06
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Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Культура

Актера Виктора Ракова экстренно госпитализировали

РЕН ТВ 12:31
Кино

Составлен список лучших фильмов XXI века

Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Русская Планета 15:20
Кино

Сегодня отмечают 100-летие со дня рождения Феллини

Ревизор.ру вчера в 00:07
Здоровье

Врачи заподозрили лихорадку денге у президента Парагвая

Парагвайские врачи не исключают заражения президента Марио Абдо Бенитеса лихорадкой денге, но для подтверждения или опровержения диагноза необходимо получить результаты лабораторных анализов.
Life.ru 16:28
Политика

Зиничев, Лавров и Шойгу сохранили свои посты в правительстве

Новым министром юстиции России стал Константин Чуйченко, который ранее был вице-премьером.
Inkazan 12:28
Общество

Новый коронавирус из Китая добрался до США

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
РБК 15:14
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru 09:33
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM 04:31
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 13:16
Футбол

Шуньич может покинуть «Динамо». Им интересуются клубы из Азии

Интерес к футболисту проявляют азиатские клубы. Шуньич перешёл в «Динамо» летом 2017 года из немецкого «Штутгарта».
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии

В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
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Кино

Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Телеканал 360° вчера в 12:57
Политика

Украина отказалась дружить с Россией в ПАСЕ

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что с Россией следует вести диалог только с позиции международного права.
Московский Комсомолец 10:02
Общество

Джефф Безос возглавил список богатейших людей мира

Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.
News.ru 13:35
Политика

Мишустин назвал состав нового кабинета министров России

Председатель кабмина Михаил Мишустин обнародовал состав правительства.
Военное обозрение 13:34
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр вчера в 05:44
Армия и оружие

Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии

Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
Комсомольская правда вчера в 08:14
Футбол

Семак — о разгроме клуба «Аль-Увайнах»: «Хорошая тренировка для „Зенита“ получилась»

Sport24.ru 12:30
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
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