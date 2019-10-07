Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин сообщил, что депутат Юмашева вернется в Россию во вторник

Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую задержали и допросили в США, вернётся в Россию во вторник, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
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Российский депутат
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