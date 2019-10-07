Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую задержали и допросили в США, вернётся в Россию во вторник, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Володин сообщил, что депутат Юмашева вернется в Россию во вторник

Армия и оружие Трамп сообщил о солдатах США в районе операции Турции в Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что в районе авиаударов Турции на северо-востоке Сирии находились американские солдаты.

Происшествия Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.

Происшествия Полиция задержала сбившего под Белгородом трех велосипедистов водителя По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля сбил трех велосипедистов — мать и двух детей 12-и и десяти лет — после чего скрылся с места происшествия.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Армия и оружие Ядерная ракета США пролетела мимо пассажирского Airbus В Сети появилось видео полета баллистической ракеты Trident II мимо пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний.

Футбол Сборная России проводит восстановительную тренировку в Новогорске В понедельник национальная команда проводит восстановительную тренировку. Все игроки занимаются по разной программе.

Экономика В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Здоровье Как очистить кишечник в домашних условиях, объяснили медики Медики объяснили, что очистить кишечник в домашних условиях можно с помощью продуктов питания.

Политика Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.

Политика МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны "Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.

Происшествия Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.

Шоу-бизнес Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье Свадьба Дарьи Клюкиной и Владимира Чопова Звездные гости пары поспешили поделиться кадрами роскошного праздника в своих соцсетях.

Наука Партнеры древолазов оказались похожи на их родителей Крошечный (размером с фалангу пальца) древолаз Oophaga pumilio обитает в джунглях Центральной Америки.

Экономика МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.

Кино «Дылда» Балагова вошла в число претендентов на «Оскар» Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.

Политика Владимир Путин отмечает свой 67-й день рождения В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает свой 67-й день рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Шоу-бизнес Умерла боровшаяся с раком участница КВН Евгения Жарикова Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, страдавшая от онкологии, скончалась в больнице в Москве.

Происшествия СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.

Политика Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.