Политика
РИА НовостиВолодин сообщил, что депутат Юмашева вернется в Россию во вторник
Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую задержали и допросили в США, вернётся в Россию во вторник, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
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Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру 06 октября в 05:40
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Единоборства
Боец ММА умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка в Грозном.
Москва 24 вчера в 20:47
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Космос
Экзопланета обращается вокруг звезды с периодом всего лишь 18 часов
Здравый смысл подсказывает нам, что газовые гиганты должны находиться дальше от родительской звезды, по сравнению с землеподобными планетами, и иметь более продолжительные орбитальные периоды, составляющие до 10 лет и более.
AstroNews.ru вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru вчера в 09:07
Игры
Isles of Adalar – Дебютный трейлер геймплея фентези-RPG с открытым миром
Похоже на Skyrim Peakway Software анонсировала ролевую игру Isles of Adalar, предназначенную для прохождения в одиночку или в кооперативе.
Srnsk вчера в 02:12
Происшествия
В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»
Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Футбол
Валерий Карпин: У «Ростова» есть свои «усы надежды»
Фото под популярным в прошлом году тэгом тренер выложил после разгромной победы над ЦСКА (3:1). — Красавчики Эльдор Шомуродов и Хорен Байрамян, да и вся наша команда, своими голами в четырех прошедших играх подарили и нам «усы надежды», — написал в посте Карпин.
Donday.ru вчера в 04:01
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru 06 октября в 07:17
Политика
В Иране пояснили причину задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране связано с вопросом получения визы, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
Rambler News Service вчера в 06:11
Наука
Металинза скрутила свет в дискретную спираль
Ученые создали металинзу — преломляющий элемент на основе метаповерхностей, которая фокусирует луч света в нескольких точках, расположенных на трехмерной спирали Подобное, как пишут авторы в журнале Science Advances, невозможно реализовать при помощи традиционной оптики, и может пригодиться в областях, где необходимо получать информацию из глубины вещества.
N+1 вчера в 13:11
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Армия и оружие
В стае с дронами: самолёты и БПЛА вместе проследят за субмаринами
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Сотрудник Сбербанка продал данные о 5 тысячах карт клиентов
Сотрудник Сбербанка в конце сентября 2019 года в теневом интернете продал преступной группе пять тысяч учетных записей кредитных карт клиентов.
Вести.Ru вчера в 15:42
Авто
Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип
Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
32CARS.ru вчера в 05:54
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Гаджеты
Компания Microsoft решила больше не фокусироваться на ОС Windows
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сообщил зарубежным СМИ, что работа над операционной системой Windows больше не является первостепенной, так как сейчас пользователи стремительно меняют ноутбуки и персональные компьютеры на мобильные устройства.
VSE42.RU вчера в 22:31
Армия и оружие
The National Interest назвал лучшие российские танки
Список лучших советских и российских танков составили журналисты американского военного издания The National Interest.
ТК Звезда вчера в 10:45
Футбол
Жоау Мариу назвал цель своего перехода в «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился эмоциями от возвращения в сборную Португалии.
Sport24.ru вчера в 23:56
Армия и оружие
Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки
В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
ИА Новороссия 05 октября в 03:00
Кино
В Узбекистане планируют снять исторический телесериал за $20 млн
REGNUM вчера в 02:58
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Известия вчера в 12:06
Политика
МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита
Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
iReactor вчера в 15:01
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 06 октября в 07:42
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад
Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
ТАСС вчера в 07:47