Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую задержали и допросили в США, вернётся в Россию во вторник, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Володин сообщил, что депутат Юмашева вернется в Россию во вторник

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