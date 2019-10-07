Политика
РИА НовостиВолодин сообщил, что депутат Юмашева вернется в Россию во вторник
Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую задержали и допросили в США, вернётся в Россию во вторник, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Происшествия
Истребитель F-16 разбился в Германии
Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Известия 10:24
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Армия и оружие
Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео
Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.
Российская газета 04:15
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Происшествия
Киевский суд арестовал экс-депутата Пашинского
Суд в Киеве постановил взять под стражу до 4 декабря экс-депутата Рады Украины Сергея Пашинского по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Взгляд.ру вчера в 12:49
Политика
МВД назвало провокациями действия организаторов протестов в Москве
Организаторы акций протеста, прошедших в столице в преддверии выборов в Московскую городскую думу, вели себя провокационно, заявил представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко.
РБК 10:47
Спорт
IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР).
Pravda.Ru 08:57
Происшествия
Восьмилетний российский школьник умер во время урока физкультуры
В одной из школ Йошкар-Олы во время урока физкультуры скончался школьник.
Газета.Ru 09:53
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Армия и оружие
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование, особое внимание стороны уделили ситуации на северо-востоке Сирии, сообщили во вторник в российском МИД.
РИА Новости 08:54
Общество
Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
Суд отменил возврат уголовного дела режиссёра Кирилла Серебренникова по «Седьмой студии» прокурору, оно будет направлено на новое рассмотрение.
RT на русском 08:56
Политика
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
РИА Новости вчера в 18:30
Здоровье
Какой продукт называют источником долголетия, рассказали эксперты
Эксперты из Американского института по изучению рака рассказали, что источником долголетия называют такой продукт, как фасоль.
Пишет Омск 05:19
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Армия и оружие
Киев обвинил Москву в обмане трибунала по задержанным близ Керчи кораблям
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины, адмирал Игорь Воронченко в интервью «Украинским новостям» заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских кораблей, которые были отбуксированы на российскую территорию после конфликта в Керченском проливе.
РБК 10:06
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Тина Канделаки ответила на оскорбление Василия Уткина
Канделаки назначили руководить телеканалом «Матч ТВ», созданным на основе спортивной редакции «НТВ-Плюс», которой на тот момент руководил Уткин.
Вечерняя Москва 09:02
Экономика
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.
Коммерсантъ 10:26
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика
Трамп назвал расследование Конгресса по импичменту «судом кенгуру»
Президент США Дональд Трамп назвал расследование по импичменту «судом кенгуру». Об этом сообщает Agence France-Presse в своем Twitter.
Взгляд.ру 10:10
Происшествия
Против судьи из Анапы возбудили дело о взятке на 64 млн рублей
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Деловая газета. Юг 09:07
Армия и оружие
На Украине объяснили срыв разведения сил в Донбассе
7 октября в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе.
Lenta.ru 10:44
Общество
В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов
В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.
RT на русском 10:01
Экономика
Китай уже десятый месяц подряд наращивает свои золотые резервы
Золотые резервы Китая продолжили расти к сентябрю 2019 года уже 10-й месяц подряд, сообщает агентство Синьхуа.
REGNUM 02:05
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01