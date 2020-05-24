Политика
РИА НовостиВолодин сообщил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в РФ с целью сохранения своего доминирующего положения в мире.
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с чего всё началось
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации с целью сохранения своего доминирующего положения в мире.Государственная Дума РФ07:18
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Вячеслав Володин: цель США – сохранить свое доминирование за счет разрушения других стран
Государственная Дума РФ07:18
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:39, Ашберн
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