Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин сообщил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в РФ с целью сохранения своего доминирующего положения в мире.
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с чего всё началось

Вячеслав Володин: цель США – сохранить свое доминирование за счет разрушения других стран

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации с целью сохранения своего доминирующего положения в мире.
Государственная Дума РФ07:18

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Володин: США пытаются дестабилизировать ситуацию в РФ с помощью дезинформации

Коммерсантъ09:02

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

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Володин сообщил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

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Володин: США хотят подорвать доверие россиян к Путину через подконтрольные СМИ

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Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Газета.Ru08:10

Володин прокомментировал дезинформацию Bloomberg о Путине

Вести.Ru08:33

Вячеслав Володин: цель США – сохранить свое доминирование за счет разрушения других стран

Государственная Дума РФ07:18
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Общество

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

BFM.ru 13:49
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

News.ru вчера в 09:02
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Футбол

Матч ЛЧ в Ливерпуле мог привести к смерти от коронавируса 41 человека

Прошедший 11 марта на стадионе «Энфилд» в присутствии более 52 тысяч зрителей ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» мог стать причиной заражения COVID-19 жителей Великобритании.
Ридус 14:08
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Происшествия

В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

Полиция в Домодедово задержала двоих мужчин, устроивших драку на борту самолета, прилетевшего в Москву из Сочи.
РБК 17:38
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Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
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Космос

Соглашения NASA Артемида направлены на установление принципов международного соглашения по освоению Луны

15 мая администратор NASA Джим Бриденстайн опубликовал ряд принципов, которые будут регулироваться «Соглашениями Артемиды» — серии соглашений, которые США хотят заключить с другими странами, чтобы способствовать сотрудничеству в изучении Луны.
V-kosmose.com 22 мая в 01:58
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Происшествия

Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка

Ведомости 12:44
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Игры

Энтузиаст показал классическую игру S.T.A.L.K.E.R с современной графикой

Ferra 10:09
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Авто

Запустят производство рестайлингового Hyundai i30

Тарантас Ньюс вчера в 00:00
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах

Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на фоне слухов о разводе опубликовал стихотворение собственного сочинения, посвященное низменным качествам толп.
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Плюс 51: приморцы продолжают заражаться коронавирусом

Как обозначили в краевом Роспотребнадзоре, сегодня темп прироста заболевания в крае составляет 3,1%. Всего диагноз за время пандемии подтвердился у 1646 приморцев.
Deita.ru вчера в 23:40
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Армия и оружие

ЦПВС: боевики обстреляли населенный пункт в сирийской Латакии

Российская военная полиция зафиксировала один обстрел населенного пункта Машария со стороны запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра".
NewInform 16:36
Происшествия

В Приморском крае загорелась кровля больницы

В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 18:15
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Здоровье

Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии

Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия 13:55
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Футбол

Павлюченко — о коронавирусе: «Зря люди думают, что это ерунда»

Экс-форвард "Урала" Роман Павлюченко поддержал нападающего "шмелей" Павла Погребняка, который заразился коронавирусом.
Soccer.ru 17:17
Игры

Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер

NewInform вчера в 11:11
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Экономика

Таможня и РЭЦ встретятся в одном окне

Таможня и РЭЦ встретятся в одном окне Таможня будет обмениваться данными с Российским экспортным центром (РЭЦ) в автоматическом режиме, что позволит запустить несколько сервисов на базе системы одного окна, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
Коммерсантъ 18:30
Наука

Эксперты научились быстро синтезировать керамику

Американские специалисты сообщили, что им удалось разработать метод спекания, позволяющий создавать керамические материалы менее чем за минуту.
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Происшествия

В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM 10:37
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Футбол

Зидан нарушил карантин, уехав из Мадрида

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила карантина.
Бомбардир.ру 16:00
Общество

В Гидрометцентре сообщили, что потепление придет в Москву 25 мая

Температура повысится до 15-17 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 22 мая в 17:12
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Игры

Впечатляющие скриншоты демонстрации NVIDIA Marbles в режиме RTX

Старший арт-директор NVIDIA Гавриил Климов (Gavriil Klimov) поделился в своём профиле на ArtStation впечатляющими скриншотами из последней демонстрации технологии RTX от NVIDIA — Marbles.
3DNews 22 мая в 12:11
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Общество

Новый трейлер постапокалиптической игры Paradise Lost

Игра разрабатывается для РС и консолей, и выйдет в 2020 году. В Steam уже можно добавить Paradise Lost в список желаемого.
Srnsk вчера в 04:41
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Футбол

Четыре игрока «Севильи» нарушили карантин, устроив вечеринку

Вечеринку устроили Лукас Окампос, Франко Васкес, Эвер Банега и Люк де Йонг.
Бомбардир.ру 14:50
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Battle Pass 2020 в Dota 2 выйдет 25 мая

Battle Pass 2020 в Dota 2 выйдет в понедельник, 25 мая. Информация об этом появилась в официальном твиттере разработчика - компании Valve.
Inc-news.ru 17:37
Здоровье

Коронавирус охватил все районы Ростовской области

На 24 мая в Ростовской области выявлено 3569 носителей коронавируса, показатель заболевших коронавирусом — 85 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:03
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
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Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
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Общество

Министр экологии стал еще одним сахалинским чиновником, заподозренным в браконьерстве

Вести.Ru 08:19
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Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 14:42
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