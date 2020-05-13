Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВолодин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом

Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова. Калашников выписался из больницы при условии дальнейшего соблюдения самоизоляции в течение двух недель.
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с чего всё началось

Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом

Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом, один из них выписался, двое проходят лечение дома, а еще двое – в больнице, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду.
РИА Новости05:05

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Коронавирус обнаружили ещё у двух депутатов Госдумы

News.ru05:10

Пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом

Комсомольская правда05:24

В Госдуме выявлено пять случаев заражения COVID-19

Газета.Ru05:13

Володин сообщил еще о двух депутатах Госдумы, заразившихся COVID-19

Московский Комсомолец05:40

Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом

РИА Новости05:05

Володин рассказал, как в Госдуме соблюдают меры предосторожности

RT на русском06:04

Володин сообщил о тяжелой форме COVID-19 у двух депутатов

Интерфаксвчера в 06:09
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:38, Ашберн
Общество

ОГЭ для девятых классов отменяется

Обязательные ОГЭ в девятых классах проводиться не будут - выпускникам поставят отметки в аттестат на основе школьных годовых.
Российская газета 06:52
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
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Шоу-бизнес

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета вчера в 01:57
8
Общество

Голикова сказала, когда россияне вернутся к нормальной жизни

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, когда российские граждане смогут вернуться к нормальной жизни после эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 13:00
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
1,3K
Политика

Путин: госуслуги не справились с объёмом заявок на выплаты на детей

Президент России Владимир Путин заявил, что портал госуслуг не справился с большим количеством обращений на выплаты на детей в первый день.
RT на русском 07:31
Гаджеты

Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

NewInform 04:19
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Происшествия

В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
23
Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

REGNUM 07:15
15
Кино

Второсортным назвали критики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Ричарда Ропер из «Chicago Sun-Times» и вовсе назвал «Капоне» «отвратительнейшим фильмом об отвратительнейшем человеке».
Live24 вчера в 15:24
32
Киберспорт

Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League

Metaratings 11 мая в 13:19
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
69
Общество

Музыкант оперного театра Новосибирска умер от коронавируса

Atas.info 01:05
2
Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv вчера в 08:27
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
629
Общество

Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
4
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

RT на русском вчера в 16:57
5,3K
Общество

Россияне за сутки подали более 2 миллионов заявок на выплаты на детей

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время совещания о социально-экономической ситуации в стране обратил внимание на то, что за минувшие сутки российские граждане подали свыше двух миллионов заявлений на выплату десяти тысяч рублей на ребенка.
Журналистская правда 05:45
2
Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
2,2K
Общество

В Приморье спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс»

На "Звезде" построят 10 танкеров типа "Афрамакс".
Российская газета вчера в 21:30
21
Происшествия

В Волгоградской области от коронавируса скончалась медик

Московский Комсомолец 05:37
7
Транспорт

ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков

ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.
Коммерсантъ вчера в 03:43
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня вчера в 07:34
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
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Культура

«Это твой выбор, и мы уважаем его»: кто из мемберов BTS решил покинуть бойз-бэнд?

В первом эпизоде нового шоу BTS «Break The Silence» мемберы группы обсудили множество разных вопросов.
Popcake 01:30
Музыка

Клип вышедшего из тюрьмы рэпера установил рекорд в YouTube

Родной город 02:10
Шоу-бизнес

Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей

О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
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Общество

Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

В понедельник, 11 мая, Президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней.
168 часов вчера в 03:46
Кино

Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу

Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru 06:04
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