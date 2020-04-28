Коронавирус
Российская газетаВолодин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Что особенно наглядно проявилось в период пандемии коронавируса. Заявления Володина и ответ Набиуллиной с совещания в видеоформате передает сайт ГД. Глава нижней палаты отметил, что 27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки.
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с чего всё началось
В нашей стране всем оказывается медицинская помощь.Государственная Дума РФ05:47
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Вячеслав Володин призвал ЦБ разъяснить, почему раздача денег в ряде стран не помогает населению
Государственная Дума РФ05:47
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Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней
В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском 10:51
Общество
Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России
Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 21:21
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Политика
Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой помощи
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
РИА Новости 10:44
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
Общество
В Приморье введут всеобщий масочный режим
В пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае заявили, что губернатор Приморья отдал новые распоряжения, касающиеся снижения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
АиФ Владивосток 20:07
Происшествия
Задержаны браконьеры, застрелившие 7 краснокнижных гусей в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита 19:51
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Спорт
Скончалась трёхкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова
В составе сборной СССР Базанова стала трёхкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990), а также завоевала бронзовые медали Олимпийских игр (Сеул-1988).
Чемпионат 03:06
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Здоровье
Губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании Президента РФ с главами российских регионов
Продлены и дополнительные полномочия глав субъектов федерации, которые могут самостоятельно принимать решения, направленные на противодействие распространению коронавируса в зависимости от ситуации в конкретном регионе.
Tvtver.ru 12:51
Футбол
«Монако» вернет Бакайоко «Челси»
Французский клуб решил не выкупать права на футболиста. Сделка могла обойтись «Монако» в 42 миллиона евро.
Матч ТВ 13:32
Политика
Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
Блокнот.ру 15:43
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Наука
У бактериальных биопленок обнаружили память
Индикатор 10:17
Здоровье
В Приамурье поступила изолирующая капсула для перевозки пациентов
Прозрачные панели модуля позволяют персоналу контролировать состояние пациента, а ему — чувствовать себя комфортно, не ощущая ограниченного пространства.
АСН24 20:43
Экономика
Солодов: график строительства СПГ-терминала на Камчатке не сдвигается из-за коронавируса
График строительства терминала сжиженного природного газа на Камчатке не сдвигается из-за пандемии коронавируса, проект уже полностью сформирован.
ТАСС 21:11
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости вчера в 14:18
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
Спорт
Новые горизонты: как покорить социальные сети с помощью растяжки
Денисова не стала пополнять нескончаемую коллекцию видео, на которых девушки просто садятся в шпагат дома или в зале — такого на просторах Сети предостаточно.
Чемпионат 26 апреля в 13:15
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru 19:35
Общество
Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive
Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
МИР 24 21:25
Авто
Начали продажи двухрядной версии «Садко Next»
В семействе полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» появилась новая модификация с двухрядной кабиной.
Тарантас Ньюс вчера в 03:36
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
На дне Черного моря нашли затонувший в 1941 году теплоход «Армения»
На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения», на борту которого погибли несколько тысяч беженцев и раненых.
FlashNord вчера в 09:37
Общество
В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса
Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.
Газета.Ru 15:24
Политика
Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая
Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам.
Snob.ru 13:00