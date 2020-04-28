Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВолодин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Что особенно наглядно проявилось в период пандемии коронавируса. Заявления Володина и ответ Набиуллиной с совещания в видеоформате передает сайт ГД. Глава нижней палаты отметил, что 27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки.
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с чего всё началось

Вячеслав Володин призвал ЦБ разъяснить, почему раздача денег в ряде стран не помогает населению

В нашей стране всем оказывается медицинская помощь.
Государственная Дума РФ05:47

Подробнее о событии

Володин объяснил, почему раздача денег россиянам – плохая идея

Московский Комсомолец07:45

Володин призвал ЦБ разъяснить, почему раздача денег в ряде стран не помогает населению

ТАСС06:33

Вячеслав Володин призвал ЦБ разъяснить, почему раздача денег в ряде стран не помогает населению

Государственная Дума РФ05:47

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Российская газета06:19

Коронавирус победят врачи, а не деньги

Парламентская газета08:15

Спикер Госдумы: в США гражданам дают то, что не может им помочь

REGNUM05:59

Володин в беседе с Набиуллиной счёл неэффективной помощь властей США гражданам

Говорит Москва06:28
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней

В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском 10:51
4,4K
Общество

Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России

Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 21:21
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
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Политика

Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой помощи

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи.
РИА Новости 10:44
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения

Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
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Общество

В Приморье введут всеобщий масочный режим

В пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае заявили, что губернатор Приморья отдал новые распоряжения, касающиеся снижения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
АиФ Владивосток 20:07
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Происшествия

Задержаны браконьеры, застрелившие 7 краснокнижных гусей в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита 19:51
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
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Спорт

Скончалась трёхкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова

В составе сборной СССР Базанова стала трёхкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990), а также завоевала бронзовые медали Олимпийских игр (Сеул-1988).
Чемпионат 03:06
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
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Общество

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
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Здоровье

Губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании Президента РФ с главами российских регионов

Продлены и дополнительные полномочия глав субъектов федерации, которые могут самостоятельно принимать решения, направленные на противодействие распространению коронавируса в зависимости от ситуации в конкретном регионе.
Tvtver.ru 12:51
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Футбол

«Монако» вернет Бакайоко «Челси»

Французский клуб решил не выкупать права на футболиста. Сделка могла обойтись «Монако» в 42 миллиона евро.
Матч ТВ 13:32
Политика

Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
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Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
6
Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

Блокнот.ру 15:43
6
Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
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Наука

У бактериальных биопленок обнаружили память

Индикатор 10:17
6
Здоровье

В Приамурье поступила изолирующая капсула для перевозки пациентов

Прозрачные панели модуля позволяют персоналу контролировать состояние пациента, а ему — чувствовать себя комфортно, не ощущая ограниченного пространства.
АСН24 20:43
Экономика

Солодов: график строительства СПГ-терминала на Камчатке не сдвигается из-за коронавируса

График строительства терминала сжиженного природного газа на Камчатке не сдвигается из-за пандемии коронавируса, проект уже полностью сформирован.
ТАСС 21:11
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости вчера в 14:18
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Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
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Спорт

Новые горизонты: как покорить социальные сети с помощью растяжки

Денисова не стала пополнять нескончаемую коллекцию видео, на которых девушки просто садятся в шпагат дома или в зале — такого на просторах Сети предостаточно.
Чемпионат 26 апреля в 13:15
Общество

Умер великий магистр Мальтийского ордена

Lenta.ru 19:35
Общество

Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive

Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
МИР 24 21:25
Авто

Начали продажи двухрядной версии «Садко Next»

В семействе полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» появилась новая модификация с двухрядной кабиной.
Тарантас Ньюс вчера в 03:36
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Общество

На дне Черного моря нашли затонувший в 1941 году теплоход «Армения»

На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения», на борту которого погибли несколько тысяч беженцев и раненых.
FlashNord вчера в 09:37
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Общество

В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.
Газета.Ru 15:24
481
Политика

Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая

Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам.
Snob.ru 13:00
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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