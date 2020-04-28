В нашей стране всем оказывается медицинская помощь.

с чего всё началось

Что особенно наглядно проявилось в период пандемии коронавируса. Заявления Володина и ответ Набиуллиной с совещания в видеоформате передает сайт ГД. Глава нижней палаты отметил, что 27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки.

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля. 4,4K

Общество Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами. 3

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 207

Политика Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой помощи Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи. 25

Общество В Приморье введут всеобщий масочный режим В пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае заявили, что губернатор Приморья отдал новые распоряжения, касающиеся снижения распространения коронавирусной инфекции в регионе. 65

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 2,4K

Спорт Скончалась трёхкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова В составе сборной СССР Базанова стала трёхкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990), а также завоевала бронзовые медали Олимпийских игр (Сеул-1988).

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 44

Общество Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 121

Футбол «Монако» вернет Бакайоко «Челси» Французский клуб решил не выкупать права на футболиста. Сделка могла обойтись «Монако» в 42 миллиона евро.

Политика Песков: Путин проведет очередное «большое выступление» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru". 3,7K

Авто Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30% Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC. 6

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии. 50

Здоровье В Приамурье поступила изолирующая капсула для перевозки пациентов Прозрачные панели модуля позволяют персоналу контролировать состояние пациента, а ему — чувствовать себя комфортно, не ощущая ограниченного пространства.

Экономика Солодов: график строительства СПГ-терминала на Камчатке не сдвигается из-за коронавируса График строительства терминала сжиженного природного газа на Камчатке не сдвигается из-за пандемии коронавируса, проект уже полностью сформирован.

Спорт Новые горизонты: как покорить социальные сети с помощью растяжки Денисова не стала пополнять нескончаемую коллекцию видео, на которых девушки просто садятся в шпагат дома или в зале — такого на просторах Сети предостаточно.

Общество Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Общество В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка. 481