В нашей стране всем оказывается медицинская помощь.

с чего всё началось

Что особенно наглядно проявилось в период пандемии коронавируса. Заявления Володина и ответ Набиуллиной с совещания в видеоформате передает сайт ГД. Глава нижней палаты отметил, что 27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки.

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

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