Коронавирус
Российская газетаВолодин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Что особенно наглядно проявилось в период пандемии коронавируса. Заявления Володина и ответ Набиуллиной с совещания в видеоформате передает сайт ГД. Глава нижней палаты отметил, что 27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки.
Читать в источнике
Оценить277
с чего всё началось
В нашей стране всем оказывается медицинская помощь.Государственная Дума РФ05:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Вячеслав Володин призвал ЦБ разъяснить, почему раздача денег в ряде стран не помогает населению
Государственная Дума РФ05:47
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Здоровье
От смертельного симптома коронавируса помогло средство от артрита
Французские врачи обнаружили эффективность лекарства от ревматоидного артрита для борьбы с потенциально смертельным симптомом коронавирусной инфекции.
UfacityNews.ru 05:11
Общество
Еще 67 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки
Еще 67 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 546, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Интерфакс 16:37
Общество
Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
Армия и оружие
АПЛ «Вепрь» вернётся на Северный флот к июню
Атомная подводная лодка «Вепрь» завершила испытания после ремонтных работ и модернизации.
Би-порт 05:17
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
Об опасностях работы со смартфонами рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Волгоградская правда 03:38
Политика
Хиллари Клинтон объявила о поддержке Джо Байдена
Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента.
Коммерсантъ 16:46
Политика
Кабмин Украины запретил заробитчанам покидать страну — посол Эстонии
Правительство Украины временно запретило гражданам страны выезжать за границу на заработки.
Евразия Daily 01:11
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи нового Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 07:31
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Коммерсантъ 16:32
Политика
Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о продлении в стране нерабочих дней. Об этом он сообщил во время прямой трансляции.
ГТРК Карелия 11:11
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Технологии
Microsoft готовит к выпуску майское обновление Windows 10
Windows 10 версии 2004 сейчас доступна для участников тестирования, тогда как для остальных пользователей обновление начнут распространять в мае.
Astera 04:46
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 11 мая включительно
Власти Москвы продлили до 11 мая включительно все ограничительные меры, в том числе и режим самоизоляции.
Агентство Москва 13:03
Космос
Спутники Илона Маска жители Северной Осетии приняли за НЛО
Светящиеся шары, которые жителя Северной Осетии наблюдали в ночном небе, оказались спутниками, запущенными компанией Илона Маска.
Регион online вчера в 05:14
Авто
В Германии продается раллийная «пятёрка» Жигулей из СССР
Седан выпустили в 1984 году, однако он практически не обладает оригинальными деталями.
CarsWeek.ru 00:53
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Кино
Стали известны самые убыточные фильмы 2019 года
Вечерняя Москва 14:23
Авто
Продажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30%
По итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизятся на 30%, до 1,14 млн машин.
Известия 17:01
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 1 млн.
RT на русском 14:24
Общество
В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов
За сутки в России умерли 72 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб. Это рекордное число смертей с начала эпидемии.
РБК 03:55
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая
Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 13:19
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Политика
Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России
Глава государства сообщил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и страна сейчас стоит перед самым сложным этапом борьбы с коронавирусом, так как риски заразиться «выходят на верхнюю планку».
РБК 11:47
Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
В России 5 крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу.
Мой Брянск 09:15
Общество
Беглов: в Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая
Принятые ранее в Санкт-Петербурге ограничительные меры в связи с коронавирусом продлятся до 12 мая включительно, сообщил губернатор города Александр Беглов в видеообращении, распространенном его пресс-службой.
Аргументы и Факты 15:38
Политика
В Сети стартовал онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию
Во вторник, 28 апреля, в шесть часов вечера в Сети начался первый онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 12:01