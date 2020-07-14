Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВолодин предупредил о наказании за призывы вернуть Крым Украине

После принятия закона, приравнивающего призывы отторгнуть у России какие-либо территории к экстремизму. российские власти смогут наказать вне зависимости от гражданства любого, кто высказывается о «возвращении» Крыма Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Белик: «Больно слышать призывы российского политикума вернуть Крым Украине»

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Володин заявил, что РФ сможет наказывать украинских политиков за призывы вернуть Крым

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RT на русском07:52

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Российская газета06:51
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
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Происшествия

Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден

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По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
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Футболисты «Аталанты» демонстрируют завидную скорострельность в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Брешии».
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Компания «Кромис», разработчик препарата «Авифавир» для лечения пациентов от коронавируса, соучредителями которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар», до конца 2021 года поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок этого препарата.
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Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась планами на будущее, заявив о намерении завершить карьеру после Олимпийских игр — 2022.
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Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды

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Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

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