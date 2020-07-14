Политика
Rambler News ServiceВолодин предупредил о наказании за призывы вернуть Крым Украине
После принятия закона, приравнивающего призывы отторгнуть у России какие-либо территории к экстремизму. российские власти смогут наказать вне зависимости от гражданства любого, кто высказывается о «возвращении» Крыма Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Председатель ГД предупредил украинских политиков о наказании за призывы о Крыме
Государственная Дума РФ07:12
Володин: Иностранцы понесут ответственность за призывы к отчуждению территорий РФ
Российская газета06:51
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
Политика
Профильный комитет ГД одобрил поправки о трехдневном голосовании
Профильный комитет Госдумы одобрил поправки о трехдневном голосовании на выборах, об этом заявил заместитель председателя комитета.
Политика Сегодня 12:35
Общество
Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии
В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
РБК 17:00
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:30
Армия и оружие
Не менее четырёх кораблей НАТО одновременно подошли к Крыму с западной стороны
Avia.pro 11 июля в 17:24
Происшествия
Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном
Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.
РБК 16:38
Футбол
«Челси» одержал победу над «Норвичем» в 36-м туре АПЛ
RT на русском 17:11
Общество
В ОНК заявили, что Фургал не знает о митингах в Хабаровском крае
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку, которые проходили на территории региона.
РЕН ТВ 16:33
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Общество
Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака
Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным.
Газета.Ru 07:07
Происшествия
Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
Наука
Был найден белок, защищающий мозг от снижения когнитивных функций
Evo-rus.com 12 июля в 01:32
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Происшествия
Более 15 рабочих подрались на стройплощадке на юге Москвы
Рабочие, занимавшиеся укладкой плитки и бордюров, устроили массовую драку на Чертановской улице на юге Москвы.
ТАСС 07:41
Кино
Появилась информация о хронометраже фильма «Довод» Кристофера Нолана
Лос-Анджелес, США, 14 июля 2020, 23:53 — REGNUM В сеть «утекла» информация о хронометраже фильма Кристофера Нолана «Довод».
REGNUM 16:53
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Футбол
«Аталанта» забила три мяча за пять минут в матче Серии А
Футболисты «Аталанты» демонстрируют завидную скорострельность в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Брешии».
ProstoProSport 16:20
Общество
Россия поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок «Авифавира»
Компания «Кромис», разработчик препарата «Авифавир» для лечения пациентов от коронавируса, соучредителями которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар», до конца 2021 года поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок этого препарата.
Известия 10:18
Фигурное катание
Косторная заявила о намерении завершить карьеру через два сезона
Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась планами на будущее, заявив о намерении завершить карьеру после Олимпийских игр — 2022.
RT на русском 14:55
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Музыка
BTS станет частью японского фильма «Your Eyes Tell»
BTS станет частью японского фильма «Your Eyes Tell». Фильм выйдет 23 октября, а первый тизер уже опубликован для просмотра.
Popcake 11 июля в 15:11
Общество
Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.
Газета.Ru 09:12
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России вчера в 09:36
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет вчера в 17:13
Политика
Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и посол США Джон Салливан отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба российского министерства.
РИА Новости 17:10