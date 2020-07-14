Политика

Газета.RuГазета.RuВолодин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
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