Политика
Газета.RuВолодин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
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Володин: Иностранцы понесут ответственность за призывы к отчуждению территорий РФ
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