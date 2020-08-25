Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации
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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.В источнике
Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны.
С чего всё началось
Вячеслав Володин: за произошедшим с Навальным могут стоять иностранные государства, которые хотят создать напряжение внутри России
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ситуации с Навальным и последовавшее затем заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля возможно указывают на истинную подоплеку произошедшего.
Государственная Дума РФ10:49
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