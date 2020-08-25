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Интерфакс
Интерфакс

Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.В источнике
Вячеслав Володин
Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны.
С чего всё началось
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин: за произошедшим с Навальным могут стоять иностранные государства, которые хотят создать напряжение внутри России

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ситуации с Навальным и последовавшее затем заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля возможно указывают на истинную подоплеку произошедшего.
Государственная Дума РФ10:49
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РБК

Володин заподозрил в истории с Навальным провокацию Германии и стран ЕС

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ТАСС

Володин допустил, что ситуация с Навальным может быть провокацией стран ЕС против России

ТАСС11:39
Коммерсантъ

Володин заподозрил лидеров ЕС в провокации из-за слов о Навальном

Коммерсантъ11:35
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Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации

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РИА Новости

Володин ответил на заявление ЕС по ситуации с Навальным

РИА Новости11:59
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин: за произошедшим с Навальным могут стоять иностранные государства, которые хотят создать напряжение внутри России

Государственная Дума РФ10:49
Дума ТВ

Вячеслав Володин высказался об инциденте с Навальным

Дума ТВ10:46

Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»
Газета.Ru04:27
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Тихановская заявила в Европарламенте о фальсификации выборов в Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, выступая перед Европарламентом, заявила о готовности к диалогу с властями и назначении команды переговорщиков.
РИА Новости07:00
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В России разработали новую зенитно-ракетную систему «Абакан»

Российские военные продемонстрировали новейший отечественный комплекс (систему) противовоздушной и противоракетной обороны «Абакан», сведения о разработке которого до настоящего момента хранились в большом секрете.
Avia.proвчера в 20:02
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В Кремле ответили на обвинения в адрес властей России из-за Навального

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявления сторонников Навального, которые возлагают ответственность за "отравление" оппозиционера на Кремль и лично на Владимира Путина.
РИА Новости06:00
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
Газета.Ru11:04
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Авиаполк бомбардировщиков Су-34 передислоцируют в Воронеж в октябре

Москва, 25 августа 2020, 10:56 — REGNUM Авиаполк сверхточных российских бомбардировщиков Су-34 будет передислоцирован в Воронеж в октябре 2020 года, в результате чего данные машины смогут действовать в южной и на западной части России.
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Lenta.ru08:48

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

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РИА Новости02:03
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Многодетной семье из Свердловской области предоставили для строительства жилья непригодный участок. Проверку проводит Следственный комитет

В Талицком районе Свердловской области проводится проверка по факту предоставления одной из многодетных семей под строительство жилья земельного участка, расположенного в непригодном для строительства месте, а именно, в лесоохранной зоне.
Ведомости Урал11:47

Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

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Газета.Ru02:19
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