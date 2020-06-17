Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин. По словам Володина, российский лидер построил систему государственного управления, устойчивую к различным вызовам, с которыми не могут справиться другие страны.

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 495

Политика Путин показал журналистам свой секретный кабинет Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет, который находится в первом корпусе Кремля. 37

Происшествия В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске. 1

Общество Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов. 1,2K

Происшествия Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK. 15

Шоу-бизнес Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес. 160

Футбол Фати не получал предложения от «МЮ» и не думает уходить из «Барсы» Форвард «Барселоны» Анссумане Фати не получал предложения от «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на окружение игрока.

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 776

Общество Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей. 10

Наука Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19 У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха. 27

Политика В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года. 10

Политика Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. 9,6K

Армия и оружие В США призвали решить с Турцией вопрос о проведении операций с С-400 США и Турция должны будут проработать какие-то особые пути проведения совместных операций, если Анкара захочет, чтобы в них участвовали приобретенные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган.

Политика На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 26