Политика
РИА НовостиВолодин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин. По словам Володина, российский лидер построил систему государственного управления, устойчивую к различным вызовам, с которыми не могут справиться другие страны.
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Карантинное право. Чем занималась Госдума, пока все сидели дома: одиннадцать новых законов
Новая газетавчера в 10:51
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Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru 14:10
Политика
Путин показал журналистам свой секретный кабинет
Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет, который находится в первом корпусе Кремля.
Известия 14:20
Происшествия
В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром
Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске.
REGNUM 14:34
Общество
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:39
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
Футбол
Фати не получал предложения от «МЮ» и не думает уходить из «Барсы»
Форвард «Барселоны» Анссумане Фати не получал предложения от «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на окружение игрока.
Sports.ru 13:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Общество
Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
Наука
Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19
У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
Политика
В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ
Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Энергетика
ФАС начала проверки причин роста биржевых цен на Аи-95
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку причин роста биржевых цен на автомобильный бензин Аи-95, ведомство допустило сговор на рынке бензина.
Известия 12:30
Общество
Минпросвещения признало действительными выданные в 2020 году аттестаты
Выданные в этом году аттестаты об основном общем и среднем образовании являются действительными документами.
Политическая Экспертиза 14:43
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Происшествия
Трех участников «Артподготовки» приговорили к срокам от 6 до 13 лет
Московский Комсомолец 07:41
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
Армия и оружие
В США призвали решить с Турцией вопрос о проведении операций с С-400
США и Турция должны будут проработать какие-то особые пути проведения совместных операций, если Анкара захочет, чтобы в них участвовали приобретенные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган.
Взгляд.ру 13:16
Политика
На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Армия и оружие
На границе Индии и Китая военные устроили многочасовой рукопашный бой
Власти Индии признали факт гибели своих солдат, Китай нет.
Evo-rus.com 13:58
Футбол
Президент «Ростова» прокомментировал отказ «Сочи» от переноса матча
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал комментарий по поводу отказа «Сочи» переносить матч двадцать третьего тура Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 09:45
Наука
Разработана технология 3D-печати внутри тела человека
Evo-rus.com вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Политика
Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
Шоу-бизнес
Актриса Ребел Уилсон за четыре дня похудела на три килограмма
Актрисе благодаря интенсивным тренировкам удалось за четыре дня сбросить три килограмма.
RuNews24.ru 13:56