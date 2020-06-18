Политика
РИА НовостиВолодин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин. По словам Володина, российский лидер построил систему государственного управления, устойчивую к различным вызовам, с которыми не могут справиться другие страны.
Читать в источнике
Оценить6,5K
с чего всё началось
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в эксклюзивном интервью колумнисту "Газеты.Ru" Георгию Бовту рассказал, как готовились поправки в Конституцию и как парламент работал в период пандемии.Газета.Ru08:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор не рекомендует проводить шествие к 75-летию Победы
По словам замглавы Роспотребнадзора, детские сады на первом этапе не откроются.
АиФ Саратов 06:24
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
Общество
В Москве умерли еще 48 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:28
Здоровье
С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко
Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
Происшествия
ФСБ: сотрудников не было в Среднеуральском монастыре
Вести.Ru вчера в 11:21
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача
Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com 09:26
Футбол
«Монако» может усилиться нападающим киевского «Динамо»
Metaratings 16:12
Энергетика
В России резко выросли биржевые цены на бензин марки АИ-95
Цены на бензин марки АИ-95 по итогам торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня достигли исторического максимума.
Urbc.Ru 03:19
Футбол
Реал — Валенсия 0:0 (Перерыв)
Metaratings 15:48
Технологии
Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»
Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play.
Газета.Ru 05:54
Транспорт
Таксистов в Москве обязали дезинфицировать машину после каждого заказа
Согласно документу, перевозчики должны проводить дезинфекцию машин, на которых перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа.
RT на русском 11:34
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Шоу-бизнес
Любовь Успенская пришла на «Дом-2» ради старожила проекта
Оказывается, Успенская решила прийти на реалити-шоу к старожилу «Дома-2» Илье Яббарову.
Bimru.ru 02:42
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости 12:39
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен
Компания CD Projekt RED приняла решение перенести релиз грядущей игры Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября.
Газета.Ru 15:58
Общество
В Петербурге за два часа выпала половина месячной нормы осадков
Мощный грозовой фронт накрыл Санкт-Петербург в четверг вечером, в городе за два часа выпало 23,5 мм осадков при расчетной июньской норме 59,6 мм, сообщается на сайте городского Водоканала.
Интерфакс 15:54
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Общество
В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов
Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант 10:49
Общество
Украина планирует возобновить добычу нефти рядом с Крымом
Ватерландер отметил, что после присоединения Крыма к России "Нафтогаз" прекратил добычу углеводородов.
Газета.Ru 15:32
Политика
МИД Литвы вызвал представителя посольства России
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства из-за законопроекта о признании недействительным постановления с осуждением пакта Молотова — Риббентропа и секретных протоколов к нему.
Rambler News Service 15:37
Общество
В Краснодарском крае откроются все гостиницы
В 2019 году на курортах Краснодарского края отдохнуло более 15 млн туристов.
Коммерсантъ Краснодар 04:32
Технологии
Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений
"Уязвимости, характерные именно для мобильных приложений, — возможность перебора телефонных номеров и превышения установленного лимита сообщений, — были найдены в 17 процентах и 14 процентах проектов соответственно", — заключили авторы отчета.
РИА Новости 13:43