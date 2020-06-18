Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин. По словам Володина, российский лидер построил систему государственного управления, устойчивую к различным вызовам, с которыми не могут справиться другие страны.
Читать в источнике
Комментировать6,1K
с чего всё началось

Володин рассказал о работе государственной системы в период пандемии и после нее

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в эксклюзивном интервью колумнисту "Газеты.Ru" Георгию Бовту рассказал, как готовились поправки в Конституцию и как парламент работал в период пандемии.
Газета.Ru08:22

Подробнее о событии

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

РИА Новости10:33

Володин рассказал о России после президентства Путина

RT на русском10:13

Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия

ТАСС09:04

Володин описал будущее России словами «после Путина будет Путин»

РБК09:47

Володин: России повезло, что у неё есть сильный Путин

Парламентская газета08:57

Володин порассуждал о будущем России после Путина

Lenta.ru08:48

Володин: после Путина будет Путин

Газета.Ru08:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор не рекомендует проводить шествие к 75-летию Победы

По словам замглавы Роспотребнадзора, детские сады на первом этапе не откроются.
АиФ Саратов 06:24
24
Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

BFM.ru 14:20
1,3K
Армия и оружие

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
106
Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
676
Общество

В Москве умерли еще 48 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 16:28
819
Здоровье

С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко

Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
Происшествия

ФСБ: сотрудников не было в Среднеуральском монастыре

Вести.Ru вчера в 11:21
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
1,1K
Здоровье

Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача

Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com 09:26
217
Футбол

«Монако» может усилиться нападающим киевского «Динамо»

Metaratings 16:12
Энергетика

В России резко выросли биржевые цены на бензин марки АИ-95

Цены на бензин марки АИ-95 по итогам торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня достигли исторического максимума.
Urbc.Ru 03:19
3,9K
Футбол

Реал — Валенсия 0:0 (Перерыв)

Metaratings 15:48
Технологии

Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»

Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play.
Газета.Ru 05:54
169
Шоу-бизнес

Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»

News.ru 14:19
1
Транспорт

Таксистов в Москве обязали дезинфицировать машину после каждого заказа

Согласно документу, перевозчики должны проводить дезинфекцию машин, на которых перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа.
RT на русском 11:34
2
Общество

Утром 21 июня жители Дона смогут наблюдать солнечное затмение

Don24 03:24
2
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
148
Шоу-бизнес

Любовь Успенская пришла на «Дом-2» ради старожила проекта

Оказывается, Успенская решила прийти на реалити-шоу к старожилу «Дома-2» Илье Яббарову.
Bimru.ru 02:42
9
Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
32
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
185
Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

РИА Новости 12:39
144
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
781
Игры

Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен

Компания CD Projekt RED приняла решение перенести релиз грядущей игры Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября.
Газета.Ru 15:58
27
Общество

В Петербурге за два часа выпала половина месячной нормы осадков

Мощный грозовой фронт накрыл Санкт-Петербург в четверг вечером, в городе за два часа выпало 23,5 мм осадков при расчетной июньской норме 59,6 мм, сообщается на сайте городского Водоканала.
Интерфакс 15:54
7
Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
10
Общество

В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов

Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант 10:49
Общество

Украина планирует возобновить добычу нефти рядом с Крымом

Ватерландер отметил, что после присоединения Крыма к России "Нафтогаз" прекратил добычу углеводородов.
Газета.Ru 15:32
1
Политика

МИД Литвы вызвал представителя посольства России

МИД Литвы вызвал представителя российского посольства из-за законопроекта о признании недействительным постановления с осуждением пакта Молотова — Риббентропа и секретных протоколов к нему.
Rambler News Service 15:37
35
Общество

В Краснодарском крае откроются все гостиницы

В 2019 году на курортах Краснодарского края отдохнуло более 15 млн туристов.
Коммерсантъ Краснодар 04:32
2
Технологии

Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений

"Уязвимости, характерные именно для мобильных приложений, — возможность перебора телефонных номеров и превышения установленного лимита сообщений, — были найдены в 17 процентах и 14 процентах проектов соответственно", — заключили авторы отчета.
РИА Новости 13:43
3
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное