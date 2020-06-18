Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в эксклюзивном интервью колумнисту "Газеты.Ru" Георгию Бовту рассказал, как готовились поправки в Конституцию и как парламент работал в период пандемии.

с чего всё началось

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин. По словам Володина, российский лидер построил систему государственного управления, устойчивую к различным вызовам, с которыми не могут справиться другие страны.

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