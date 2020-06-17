Политика

РИА НовостиРИА НовостиВолодин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин. По словам Володина, российский лидер построил систему государственного управления, устойчивую к различным вызовам, с которыми не могут справиться другие страны.
Читать в источнике
Комментировать4,2K
с чего всё началось

Володин рассказал о работе государственной системы в период пандемии и после нее

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в эксклюзивном интервью колумнисту "Газеты.Ru" Георгию Бовту рассказал, как готовились поправки в Конституцию и как парламент работал в период пандемии.
Газета.Ru08:22

Подробнее о событии

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

РИА Новости10:33

Володин описал будущее России словами «после Путина будет Путин»

РБК09:47

Володин: после Путина будет Путин

Газета.Ru08:46

Володин: России повезло, что у неё есть сильный Путин

Парламентская газета08:57

Володин порассуждал о будущем России после Путина

Lenta.ru08:48

Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия

ТАСС09:04

Карантинное право. Чем занималась Госдума, пока все сидели дома: одиннадцать новых законов

Новая газетавчера в 10:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Политика

Суд запретил Трампу депортировать 800 тысяч мигрантов

Верховный суд США запретил американскому президенту Дональду Трампу и его администрации отменить программу DACA, защищающую от депортации 800 тыс. мигрантов, сообщается на сайте суда.
Газета.Ru 11:28
Армия и оружие

На Украине проводят испытания ракетного комплекса «Нептун»

Одесса, Украина, 17 июня 2020, 13:45 — REGNUM В Одесской области Украины на полигоне «Алибей» продолжаются испытания ракетного комплекса «Нептун», сообщила 17 июня пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM вчера в 06:45
3
Футбол

Владелец «Сочи»: позиция клуба по матчу с «Ростовом» не изменилась

Позиция "Сочи" по вопросу возможного переноса матча 23-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом" не изменилась, команда по-прежнему против переноса, сообщил РИА Новости владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
РИА Новости 09:05
1
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
760
Политика

Минск заявил о «кукловодах в „Газпроме“ и выше» у соперника Лукашенко

За деятельностью Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах президента, стоят «кукловоды», которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности.
РБК 12:36
Общество

PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов

В Mars Inc подчеркнули, что корпорация считает себя обязанной покончить с расовыми предрассудками, поэтому «один из способов — развитие бренда Uncle Ben's, включая его визуальную идентичность».
РБК вчера в 13:17
74
Происшествия

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

Российская газета 10:12
112
Наука

Коронавирус при смыве воды вылетает из унитаза

Китайские ученые выяснили, что при смыве воды в унитазе частицы фекалий с коронавирусом могут вылетать на метр вверх.
Live24 вчера в 09:54
119
Технологии

Microsoft принудительно установит майскую Windows 10

Принудительно устанавливать ОС Windows 10 версии 2004 на устройствах под управлением предыдущих версий Windows 10, срок службы которых истекает («End of Service» ― EOS) готовится компания Microsoft, об этом она сообщила 17 июня в официальном аккаунте Twitter.
ИА Красная Весна 00:46
2
Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

РИА Новости 12:39
94
Общество

Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье

О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
36
Энергетика

Цена на бензин Аи-95 дошла до исторического максимума

Цена автомобильного бензина марки Аи-95 («Премиум-95») в минувшую среду, 17 июня, добралась до своего исторического максимума.
Эксперт Северо-Запад 05:39
3,9K
Игры

Масштаб, сюжетная завязка, технические особенности: Insomniac поделилась деталями Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Хортон подтвердил, что в плане масштаба Marvel’s Spider-Man: Miles Morales представляет собой аналог Uncharted: The Lost Legacy — самостоятельного с сюжетной точки зрения дополнения к Uncharted 4: A Thief’s End.
3DNews 12:54
1
Музыка

Группу Little Big обвинили в плагиате

Общественное телевидение России 16 июня в 07:06
317
Армия и оружие

На границе Индии и Китая военные устроили многочасовой рукопашный бой

Рукопашный бой между военнослужащими произошел на границе Индии и Китая. Как сообщает The Guardian, схватка продлилась несколько часов.
iReactor 10:28
38
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
139
Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
3
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,2K
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
763
Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
121
Общество

Голикова назвала сроки производства вакцины от коронавируса

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о работе над вакциной от коронавируса.
News.ru 11:40
8
Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
27
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
2,4K
Политика

Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции

17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.
RT на русском 12:03
9,4K
Общество

Роскомнадзор снял ограничения с Telegram

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
РИА Новости 08:03
952
Общество

Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости вчера в 17:57
3
Политика

США ввели санкции против жены Асада

США ввели санкции против 14 человек в Сирии, в том числе жены президента Башара Асада Асмы и его сестры Бушры.
Аргументы и Факты вчера в 13:41
528
Происшествия

Рабочий погиб при обрушении перехода на комбинате в Ивановской области

В 11:10 в оперативные службы МЧС поступило сообщение о обрушении перехода между двумя зданиями хлопчатобумажного комбината в Тейкове.
Интерфакс 07:50
8
Общество

В Кремле прокомментировали сообщения о повышении НДФЛ для богатых

В Кремле прокомментировали сообщения о повышении НДФЛ для богатых. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 06:15
78
Политика

Лукашенко приедет на парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
Невские Новости вчера в 08:29
279
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное