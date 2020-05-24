Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации с целью сохранения своего доминирующего положения в мире.

с чего всё началось

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

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