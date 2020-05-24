Политика

RT на русскомRT на русскомВолодин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
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с чего всё началось

Вячеслав Володин: цель США – сохранить свое доминирование за счет разрушения других стран

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации с целью сохранения своего доминирующего положения в мире.
Государственная Дума РФ07:18

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Володин: США пытаются дестабилизировать ситуацию в РФ с помощью дезинформации

Коммерсантъ09:02

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

RT на русском08:53

Вячеслав Володин: цель США – сохранить свое доминирование за счет разрушения других стран

Государственная Дума РФ07:18

Володин: США хотят подорвать доверие россиян к Путину через подконтрольные СМИ

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Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Газета.Ru08:10

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

РИА Новости08:01

Володин прокомментировал дезинформацию Bloomberg о Путине

Вести.Ru08:33
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:12, Ашберн
Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Общество

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
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Авто

Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus

Румынская марка Dacia - дочерняя компания французского концерна Renault - планирует представить на рынке бюджетный кросс-универсал, созданный на той же платформе, что и новый Renault Logan.
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Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга

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Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в берлинских клиниках пациентов, инфицированных COVID-19.
РИА Новости 16:52
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Экономика

Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
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Более 100 модернизированных танков получат войска ЗВО

Во втором полугодии войска Западного военного округа (ЗВО) получат более 100 модернизированных танков Т-72Б3М.
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Происшествия

В Мурманской области пропала четырехлетняя девочка

Российская газета 12:06
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Общество

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК 17:00
Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

В Венесуэле показали на видео успешно проведенные испытания «Бука», «Града» и «Смерча». Техника сосредоточена на острове Ла-Орчила.
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Общество

Собянин сообщил о смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений в столице, введенного в связи с активным распространением коронавируса.
Комсомольская правда 21 мая в 18:56
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Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
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Игрок «Краснодара» сообщил о штрафе после драки с Дзюбой

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Игрок «Ростова» Норманн кардинально сменил имидж

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«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком

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Недвижимость

Стоимость аренды жилья в крупных городах упала на 10% в апреле

В апреле 2020 года стоимость арендного жилья упала во всех крупных городах России, пишет газета «Известия».
Известия 15:00
Гаджеты

Опубликованы характеристики нового смартфона Oppo Reno 4

В китайской социальной сети Weibo просочилась пара изображений, которые раскрывают дизайн и некоторые характеристики нового смартфона Oppo Reno 4.
NewInform 02:15
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Игры

Ubisoft передумала: иск против Apple и Google отозван

Компания Ubisoft отозвала иск против Apple и Google после того, как мобильная игра Area F2, которая является почти точной копией Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, была удалена из Google Play и App Store.
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Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов

Певец Григорий Лепс ответил на заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты оказались в "чудовищном положении" из-за пандемии.
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Кино

В Сети появился новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана

Кинокомпания Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале новый трейлер шпионского триллера "Довод" Кристофера Нолана.
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Общество

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

BFM.ru 13:49
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

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Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
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Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 15:50
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Общество

Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
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Создан бионический глаз, который лучше человеческого

Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
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Касперович не исключил тренировки Логинова со сборной Болгарии

Тренер Александр Касперович заверил, что его работа с биатлонистом Александром Логиновым не поменяется после того, как он принял предложение возглавить сборную Болгарии.
Газета.Ru 08:22
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Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер

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Apple выпустит AR-гарнитуру в форме очков Стива Джобса

Apple Glass могут представить осенью вместе с iPhone 12, но из-за пандемии полноценная презентация пройдёт только в марте следующего года.
The GEEK 22 мая в 09:50
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Microsoft начнет тестировать обновления Windows 10 на 2021 год

В сообщении информационного блога глобальное обновление Windows 10 образца следующего года идет под кодировкой Iron (Fe).
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Как работают Яндекс.Новости?
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