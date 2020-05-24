Политика
REGNUMВолодин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину
Москва, 24 мая 2020, 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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с чего всё началось
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации с целью сохранения своего доминирующего положения в мире.Государственная Дума РФ07:18
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Вячеслав Володин: цель США – сохранить свое доминирование за счет разрушения других стран
Государственная Дума РФ07:18
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
Общество
Председатель парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова
Политическая Экспертиза 22 мая в 18:37
Здоровье
Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса
Международная команда ученых выявила пугающую закономерность - пациенты с хроническими болезнями печени, в частности с циррозом, чаще других умирают от новой коронавирусной инфекции.
Сайт интересных новостей 22 мая в 14:49
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM 22 мая в 13:30
Здоровье
В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса
Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
Общество
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Политика
Посольство отреагировало на статью Bloomberg о рейтинге Путина
Российское посольство в США призвало редакцию Bloomberg извиниться за статью с дезинформацией о рейтинге президента Владимира Путина.
Профиль 01:33
Армия и оружие
«Панцирь-С1» в Ливии сбил турецкий беспилотник
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 уничтожен в Ливи зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1Э» российского производства, 22 мая сообщил военный аналитик Бабак Тагвей в социальной сети Twitter.
ИА Красная Весна 07:20
Политика
Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе
В своей исповеди политический арестант среди прочего рассказал, как вице-президент США Байден шантажировал Порошенко, а тот совершил государственную измену.
НТВ 05:00
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
В апреле в России выросли продажи водки и вина
В январе-апреле продажи водки по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличились на 3,8%, тихих вин — на 6,7%, шампанского — на 4,2%. Продажи пива и слабоалкогольных напитков тоже выросли.
НТВ 10:58
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Футбол
Денис Глушаков: «Может быть, я еще сыграю в футболке „Спартака“»
Спорт-Экспресс вчера в 16:18
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Происшествия
Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии
РИА Новости 08:26
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru 22 мая в 21:43
Общество
В Центре подготовки космонавтов коронавирусом заболели 29 сотрудников
СOVID-19 диагностирован у 29 сотрудников. Общее число заболевших в Звездном городке — 64.
BFM.ru 04:42
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Общество
В Гонконге возобновились массовые протесты
В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Общество
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
Политика
Пекин обвинил США в распространении «политического вируса»
В последнее время в США помимо распространения коронавируса начал активно распространяться "политический вирус" необоснованных и лживых нападок на Китай.
Интерфакс 04:58
Футбол
Баллак назвал причины уверенной игры ван Дейка в «Ливерпуле»
Известный в прошлом футболист Михаэль Баллак раскрыл причины уверенной игры защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в составе клуба АПЛ, отмечает Football Hub.
ProstoProSport 09:03
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23