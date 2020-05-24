Политика

RT на русскомRT на русскомВолодин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
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с чего всё началось

Вячеслав Володин: цель США – сохранить свое доминирование за счет разрушения других стран

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации с целью сохранения своего доминирующего положения в мире.
Государственная Дума РФ07:18

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Володин: США пытаются дестабилизировать ситуацию в РФ с помощью дезинформации

Коммерсантъ09:02

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

RT на русском08:53

Вячеслав Володин: цель США – сохранить свое доминирование за счет разрушения других стран

Государственная Дума РФ07:18

Володин: США хотят подорвать доверие россиян к Путину через подконтрольные СМИ

ТАСС08:14

Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Газета.Ru08:10

Володин: США пытаются подорвать доверие к Путину

РИА Новости08:01

Володин прокомментировал дезинформацию Bloomberg о Путине

Вести.Ru08:33
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Экономика

В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе

Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
REGNUM 22 мая в 03:16
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Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Lenta.ru 15:29
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Общество

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

BFM.ru 13:49
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Общество

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 21 мая в 14:20
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Общество

В Челябинской области приступили к снятию ограничений

В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
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Кино

Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»

Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 22 мая в 12:02
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Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
2,2K
Происшествия

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru 14:48
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике

Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей 12:58
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Армия и оружие

Читатели болгарских СМИ подняли на смех попытки МиГ-21 и МиГ-29 «перехватить» Су-27 ВКС РФ

Болгарское издание сообщило, что два российских самолета Ту-22, сопровождаемые Су-27, сначала "были перехвачены" румынскими МиГ-21, так как "приблизились к воздушному пространству" НАТО.
Политическая Экспертиза 13:50
Культура

Юная курянка завоевала два Гран-при

По итогам, которые подвели 20 мая, курянка взяла две награды.
Курская правда 04:05
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Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
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Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о новой выплате, которая поступит на карту с 1 июня

В России в июне появятся новые меры социальной поддержки граждан. Материальную помощь из-за пандемии коронавируса окажут семьям с детьми.
ФАН 01:32
99
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
1,4K
Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Газета.Ru 12:20
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Армия и оружие

Армия ДНР отразила удар ВСУ по Донецку

ФАН 07:24
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Происшествия

В Москве голый мужчина приставал к прохожим

Газета.Ru 08:38
11
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
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Происшествия

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту

Мухаммад Зубаир, один из двух человек, выживших при крушении самолета Airbus A-320 в Карачи, рассказал о своем спасении местному телеканалу Geo News.
РИА Новости вчера в 04:10
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
1,6K
Общество

Новый трейлер постапокалиптической игры Paradise Lost

Игра разрабатывается для РС и консолей, и выйдет в 2020 году. В Steam уже можно добавить Paradise Lost в список желаемого.
Srnsk вчера в 04:41
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Футбол

Футболисты «Севильи» извинились за нарушение карантина

Футболисты испанского футбольного клуба «Севилья» Эвер Банега, Лукас Окампос, Франко Васкес и Люк де Йонг принесли извинения за нарушение карантина.
RT на русском 14:54
Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов

РИА Новости 08:57
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Футбол

Игрок «Ростова» Норманн кардинально сменил имидж

Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн кардинально изменил имидж, перекрасившись из брюнета в блондина.
Нева Спорт 14:31
Политика

Савченко назвала организаторов Майдана на Украине

Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
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Армия и оружие

В Сирии идёт охота на ставленников США, пехота Коалиции под большой угрозой

Ко всему прочему перед курдами назревает угроза предательства со стороны их покровителей — американцев.
Rusvesna.su 00:03
Кино

Актёр Сэм Уитвер рассказал, о чём хотели сделать Star Wars: The Force Unleashed III

Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.
Игромания.ру вчера в 08:42
Общество

В Минобрнауки назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах

Российским вузам в 2020 году планируется выделить дополнительно более 30 тыс. бюджетных мест, сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.
RT на русском 05:18
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
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