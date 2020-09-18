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РИА Новости
РИА Новости

Володин заявил об участии иностранных спецслужб в ситуации с Навальным

Вячеслав Володин предложил коллегам из Бундестага в парламентском формате обсудить, насколько в произошедшем с Алексеем Навальным замешаны их спецслужбы и чиновники.В источнике
С чего всё началось
Государственная Дума РФ

Вячеслав Володин прокомментировал резолюцию Европарламента, принятую по ситуации в Белоруссии

«Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии», — заявил Вячеслав Володин. По его мнению, «решение, которое было принято – не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Белоруссии».
Государственная Дума РФ02:00
Подробнее о событии
РБК

Володин увидел в ситуации с Навальным участие иностранных спецслужб

РБК03:06
РИА Новости

Володин заявил об участии иностранных спецслужб в ситуации с Навальным

РИА Новости02:13
ТАСС

Володин заявил, что за ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы

ТАСС02:38
Lenta.ru

Володин увидел след немецких спецслужб в деле Навального

Lenta.ru02:34
RT на русском

Володин предложил бундестагу обсудить ситуацию вокруг Навального

RT на русском02:24
URA.Ru

Володин: за ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы

URA.Ru02:18
Коммерсантъ

Володин предложил Бундестагу изучить участие немецких спецслужб в истории с Навальным

Коммерсантъ02:44

Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
РИА Новости03:11

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Группа ИСТ продала 19 млн акций Polymetal по 18 фунтов за штуку

Группа ИСТ Александра Несиса продала 19 миллионов акций компании Polymetal, что составляет около 4% капитала золотодобытчика, по цене 18 фунтов стерлингов за акцию, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на материалы к размещению.
ПРАЙМ02:45

Власти России сэкономят на лекарствах для людей

Власти собираются сэкономить 19,5 миллиарда рублей на программе «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой идет помощь людям, страдающим от гемофилии, муковисцидоза, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянного склероза и других заболеваний, которые не поддаются полному излечению.
Lenta.ru03:13
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Глава МИД Украины назвал слова Лаврова «заезженной пластинкой»

Ранее глава российской дипломатии обвинил власти Украины и персонально президента Владимира Зеленского, главу МИД Кулебу и вице-премьера, члена украинской делегации в контактной группе Алексея Резникова в извращенном понимании Минских соглашений.
Украина.ру03:11