Вячеслав Володин предложил коллегам из Бундестага в парламентском формате обсудить, насколько в произошедшем с Алексеем Навальным замешаны их спецслужбы и чиновники.

С чего всё началось Вячеслав Володин прокомментировал резолюцию Европарламента, принятую по ситуации в Белоруссии «Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии», — заявил Вячеслав Володин. По его мнению, «решение, которое было принято – не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Белоруссии». Государственная Дума РФ 02:00