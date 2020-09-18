Володин заявил об участии иностранных спецслужб в ситуации с Навальным
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Вячеслав Володин предложил коллегам из Бундестага в парламентском формате обсудить, насколько в произошедшем с Алексеем Навальным замешаны их спецслужбы и чиновники.В источнике
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Вячеслав Володин прокомментировал резолюцию Европарламента, принятую по ситуации в Белоруссии
«Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии», — заявил Вячеслав Володин. По его мнению, «решение, которое было принято – не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Белоруссии».
Государственная Дума РФ02:00
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