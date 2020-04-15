Экономика

Открытый НижнийОткрытый НижнийПутин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России. Владимир Владимирович рассказал о дополнительной поддержке предприятий и предпринимателей.
Читать в источнике
Комментировать12
Владимир Путин
Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.
— Владимир ПутинРИА Новости 15 апреля в 09:14

Подробнее о событии

В Бурятии малому и среднему бизнесу помогут. Что для этого нужно?

Ариг Усвчера в 06:47

Рабочий ресурс. Какие предприятия смогут рассчитывать на поддержку государства?

ФедералПрессвчера в 02:43

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

РИА Новости15 апреля в 09:31

Путин поручил оказать безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу

Известия15 апреля в 09:40

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное

Коммерсантъ15 апреля в 09:32

Путин пообещал малому бизнесу деньги на выплаты зарплат

Московский Комсомолец15 апреля в 10:06

Вологодская область поможет предприятиям малого и среднего бизнеса

ТАСС16 апреля в 17:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:20, Ашберн
Религия

Патриарх Кирилл начал пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Газета.Ru 16:48
11
Транспорт

Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве

В столице заработало приложение, которое поможет горожанам проверить, действителен ли их пропуск для проезда по Москве, а также привязать к нему транспортную карту, оно расположено на официальном сайте мэра города.
РИАМО 09:49
Транспорт

В Петербурге могут ввести пропускной режим

«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:28
992
Общество

В Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса

Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
518
Экономика

Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное

Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.
Известия 15 апреля в 10:03
4,2K
Происшествия

В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи

Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 16:03
237
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл заметили в грязной одежде на улице

На снимке видно, что герцогиня сассекская со своим супругом гуляют в обычных брюках и футболке.
Слово и Дело 13:36
4
Политика

Путин упростил правила пребывания иностранцев в России

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
1,5K
Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
20
Общество

Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер

Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
241
Общество

В Испании продлили режим повышенной готовности до 9 мая

Правительство Испании приняло решение продлить режим повышенной готовности в стране из-за коронавируса до 9 мая.
РБК 16:18
4
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Москве

Ранее стало известно о гибели одного человека в результате столкновения автобуса Мосгортранса и легкового автомобиля Hyundai в районе дома №45 на Кутузовском проспекте.
RT на русском 15:02
76
Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился до 73,43 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 1%, до отметки в 73,43 рубля, курс евро опустился на 0,7%, до 79,82 рубля.
ТАСС вчера в 03:02
24
Общество

В Татарстане запретили ходить в магазины без масок

Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета 16:02
269
Шоу-бизнес

Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram

Поклонники актрисы сразу назвали снимок "самое сексуальное фото". Фанаты расхвалили фигуру и внешность Веры Брежневой.
Территория новостей 16 апреля в 05:30
53
Происшествия

Mash: в Москве нашли тело сына хирурга Михаила Алшибая

Как передает Telegram-канал Mash, молодого человека нашли мертвым в квартире на Кутузовском проспекте.
Московский Комсомолец 15:53
1
Общество

Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Известия 15:55
360
Футбол

Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием

В 2017 году итальянец стал со "Спартаком" чемпионом России. Каррера возглавлял московский клуб с лета 2016-го по осень 2018 года.
Газета.Ru 10:46
Общество

428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
Министерство здравоохранения МО 14:29
428
Шоу-бизнес

Бывшая жена потребовала от Халка 134 миллиона долларов

Бразильский нападающий китайского "Шанхай СИПГ" Халк, в Европе выступавший за португальский "Порту" и санкт-петербургский "Зенит", прокомментировал слова журналиста Лео Диаса, который рассказал о требованиях экс-супруги игрока в размере 134 миллионов долларов.
ProstoProSport 16:36
Культура

Сергей Безруков показал подросшую дочь

Актер и режиссер создал собственный проект и показывает, как он сам и его труппа живут, и чем занимаются в условиях пандемии.
7Дней.ру 09:00
Здоровье

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
661
Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
2,6K
Наука

Реальное число заразившихся коронавирусом вычислили ученые из США

В десятки раз выше официальной статистики может быть число зараженных коронавирусом.
Цензуры.Нет 06:33
129
Общество

Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков

RT на русском 08:52
2,5K
Политика

Автор «античеченской» статьи ответила на критику Кадырова

Журналист «Новой газеты», автор возмутившей главу Чечни Рамзана Кадырова «античеченской» статьи Елена Милашина ответила на критику о недостоверной информации в материале.
Lenta.ru 15:03
Общество

«Ленэкспо» начали готовить к приему пациентов с коронавирусом

В выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге начались работы по переоборудованию здания к приему коронавирусных пациентов.
АБН 13:43
71
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева высказалась о нападках в свой адрес

48-летняя ведущая программы «Секрет на миллион» в своем микроблоге отреагировала на нападки в свой адрес.
Bimru.ru 09:18
34
Общество

Более 1000 моряков авианосца «Шарль де Голль» заразились коронавирусом

RT на русском 12:30
36
Общество

В МЧС призвали не носить маски на улице

МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
2,6K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное