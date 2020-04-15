Экономика
Открытый НижнийПутин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России. Владимир Владимирович рассказал о дополнительной поддержке предприятий и предпринимателей.
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Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.
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Рабочий ресурс. Какие предприятия смогут рассчитывать на поддержку государства?
ФедералПрессвчера в 02:43
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Транспорт
Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве
В столице заработало приложение, которое поможет горожанам проверить, действителен ли их пропуск для проезда по Москве, а также привязать к нему транспортную карту, оно расположено на официальном сайте мэра города.
РИАМО 09:49
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим
«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:28
Общество
В Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса
Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
Экономика
Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное
Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.
Известия 15 апреля в 10:03
Происшествия
В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 16:03
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл заметили в грязной одежде на улице
На снимке видно, что герцогиня сассекская со своим супругом гуляют в обычных брюках и футболке.
Слово и Дело 13:36
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
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Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Общество
В Испании продлили режим повышенной готовности до 9 мая
Правительство Испании приняло решение продлить режим повышенной готовности в стране из-за коронавируса до 9 мая.
РБК 16:18
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Москве
Ранее стало известно о гибели одного человека в результате столкновения автобуса Мосгортранса и легкового автомобиля Hyundai в районе дома №45 на Кутузовском проспекте.
RT на русском 15:02
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился до 73,43 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 1%, до отметки в 73,43 рубля, курс евро опустился на 0,7%, до 79,82 рубля.
ТАСС вчера в 03:02
Общество
В Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета 16:02
Шоу-бизнес
Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram
Поклонники актрисы сразу назвали снимок "самое сексуальное фото". Фанаты расхвалили фигуру и внешность Веры Брежневой.
Территория новостей 16 апреля в 05:30
Происшествия
Mash: в Москве нашли тело сына хирурга Михаила Алшибая
Как передает Telegram-канал Mash, молодого человека нашли мертвым в квартире на Кутузовском проспекте.
Московский Комсомолец 15:53
Футбол
Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием
В 2017 году итальянец стал со "Спартаком" чемпионом России. Каррера возглавлял московский клуб с лета 2016-го по осень 2018 года.
Газета.Ru 10:46
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428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
Министерство здравоохранения МО 14:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена потребовала от Халка 134 миллиона долларов
Бразильский нападающий китайского "Шанхай СИПГ" Халк, в Европе выступавший за португальский "Порту" и санкт-петербургский "Зенит", прокомментировал слова журналиста Лео Диаса, который рассказал о требованиях экс-супруги игрока в размере 134 миллионов долларов.
ProstoProSport 16:36
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Сергей Безруков показал подросшую дочь
Актер и режиссер создал собственный проект и показывает, как он сам и его труппа живут, и чем занимаются в условиях пандемии.
7Дней.ру 09:00
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
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Наука
Реальное число заразившихся коронавирусом вычислили ученые из США
В десятки раз выше официальной статистики может быть число зараженных коронавирусом.
Цензуры.Нет 06:33
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
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Автор «античеченской» статьи ответила на критику Кадырова
Журналист «Новой газеты», автор возмутившей главу Чечни Рамзана Кадырова «античеченской» статьи Елена Милашина ответила на критику о недостоверной информации в материале.
Lenta.ru 15:03
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«Ленэкспо» начали готовить к приему пациентов с коронавирусом
В выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге начались работы по переоборудованию здания к приему коронавирусных пациентов.
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Лера Кудрявцева высказалась о нападках в свой адрес
48-летняя ведущая программы «Секрет на миллион» в своем микроблоге отреагировала на нападки в свой адрес.
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Более 1000 моряков авианосца «Шарль де Голль» заразились коронавирусом
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В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08