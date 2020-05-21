Экономика

ТагилСити.руТагилСити.руДепутаты приняли решение поддержать малый бизнес

Прежде чем воспользоваться правом, арендатор обращается к арендодателю с предложением относительно снижения арендной платы. При отказе предполагается возможность расторжения договора. Мера направлена на предприятия малого и среднего бизнеса.
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