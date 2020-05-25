Коронавирус

Вести.RuВести.RuВолонтерам вновь разрешили посещать приюты для животных

Москва сегодня снимает еще одно ограничение, которое ранее ввели из-за пандемии коронавируса COVID-19. Волонтерам снова разрешат бывать в приютах для животных, чтобы привезти корм или выгулять питомцев.
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Привет от Джоуи

Российская газетавчера в 20:21

Волонтеры снова могут посещать животных в московских приютах

РИАМОвчера в 17:05

Тепло и забота: волонтеры смогут посещать городские приюты для бездомных животных

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Агентство Москвавчера в 09:28

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Москва 24вчера в 09:28
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