Коронавирус
Вести.RuВолонтерам вновь разрешили посещать приюты для животных
Москва сегодня снимает еще одно ограничение, которое ранее ввели из-за пандемии коронавируса COVID-19. Волонтерам снова разрешат бывать в приютах для животных, чтобы привезти корм или выгулять питомцев.
Читать в источнике
Оценить183
Подробнее о событии
Показать все источники
Тепло и забота: волонтеры смогут посещать городские приюты для бездомных животных
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 09:45
Сергей Собянин: С 26 мая волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек
Агентство Москвавчера в 09:28
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Общество
В России вакцинация от коронавируса может начаться осенью
Специалисты не исключают, что массовая вакцинация от опасной инфекции в стране может начаться нынешней осенью.
БрянскToday вчера в 06:40
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 24 мая в 10:45
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Здоровье
В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом
В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
Интернет
Сайт eBay сканирует сетевые порты ПК посетителей на наличие программ удалённого доступа
По сообщениям сетевых источников, сайт eBay.com с помощью специального скрипта осуществляет сканирование портов ПК посетителей с целью обнаружения программ для удалённого доступа.
3DNews вчера в 13:20
Космос
Российский космический мусор приняли за метеоритный дождь
Lenta.ru вчера в 03:19
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости вчера в 18:34
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 24 мая в 07:01
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступил иск от Роспотребнадзора с требованием привлечь к ответственности соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
Kursk.com вчера в 05:44
Наука
Кошки стали домашними питомцами 14 500 лет назад
Версия.Инфо 24 мая в 01:34
Общество
Медикам предложат льготные автокредиты
Медицинским работникам и семьям с одним ребенком станут доступны льготные автокредиты.
Вести.Ru 00:05
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Воронежской области
В Воронежской области в результате столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли, еще трое пострадали.
Известия вчера в 18:30
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
Общество
Очное проведение выпускных предложили перенести, а не отменять
В Госдуме предложили не отменять очные выпускные, а перенести их проведение. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru 24 мая в 02:19
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:52
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Космос
Мистические ретрограды. Когда планета пятится задом
Коперник все объяснил Еще в древности люди заметили, что планеты, двигаясь по небесному своду, порой ведут себя странно, петляют.
РИА Новости 01:00
Экономика
В Хакасии облегчат долговую нагрузку на муниципалитеты
По данным министерства финансов Хакасии, на сегодня сложилась критическая ситуация по объему долговой нагрузки муниципальных образований.
Хакасия 00:57
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 Plus показался на рендерах
3DNews вчера в 00:22
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК вчера в 13:23
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla появятся «рэп-баттлы» викингов
Чемпионат вчера в 15:47
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru вчера в 09:51