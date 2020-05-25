Волонтеры в Москве с 26 мая вновь смогут посещать 13 приютов для бездомных собак и кошек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Волонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных

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