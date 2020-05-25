Коронавирус
РИА НовостиВолонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных
Волонтеры в Москве с 26 мая вновь смогут посещать 13 приютов для бездомных собак и кошек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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Тепло и забота: волонтеры смогут посещать городские приюты для бездомных животных
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:45
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Интерфакс вчера в 23:39
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Lenta.ru 06:10
Экономика
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Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
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Общество
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Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
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В Госдуме предрекли рост цен на туалетную бумагу
В Госдуме предрекли рост цен на бумажные санитарно-гигиенические товары — туалетную бумагу и полотенца.
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ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»
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Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
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Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
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