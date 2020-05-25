Коронавирус
Москва 24Волонтеры смогут посещать столичные приюты с 26 мая
Волонтеры смогут посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек начиная с 26 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
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Тепло и забота: волонтеры смогут посещать городские приюты для бездомных животных
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Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
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«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
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