Коронавирус

Москва 24Москва 24Волонтеры смогут посещать столичные приюты с 26 мая

Волонтеры смогут посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек начиная с 26 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
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Привет от Джоуи

Российская газета20:21

Волонтеры снова могут посещать животных в московских приютах

РИАМО17:05

Волонтеры смогут посещать столичные приюты с 26 мая

Москва 2409:28

Тепло и забота: волонтеры смогут посещать городские приюты для бездомных животных

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:45

Волонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных

РИА Новости09:30

Сергей Собянин: С 26 мая волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек

Агентство Москва09:28

Волонтерам разрешат посещать 13 столичных приютов для кошек и собак

Вечерняя Москва09:46
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