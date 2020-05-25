Коронавирус
РИА НовостиВолонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных
Волонтеры в Москве с 26 мая вновь смогут посещать 13 приютов для бездомных собак и кошек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Читать в источнике
Оценить176
Подробнее о событии
Показать все источники
Тепло и забота: волонтеры смогут посещать городские приюты для бездомных животных
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:45
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Вести.Ru 11:09
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Общество
Крабовая компания Ксении Собчак не получит господдержку в кризис
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 13:34
Наука
Разработан новый вид резины с возможностью самовосстановления
Для запуска процесса регенерации достаточно капнуть на разрыв или прореху в материале особым аминным катализатором и подождать несколько минут, после чего резина вернёт себе первоначальный вид.
Машины и Механизмы вчера в 07:25
Происшествия
Сахалинец, выбросивший свою собаку из окна, отправится на год в колонию строгого режима
Установлено, летом прошлого года мужчина выбросил из окна четвёртого этажа дома, расположенного в Горнозаводске, свою собаку.
АСТВ 21:44
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости 18:34
Политика
Выбор невелик: западные банки ожидают новых санкций против РФ к осени
С приближением выборов президента США Вашингтон может ввести против России новые санкции, прогнозируют в Институте международных финансов (IIF, объединяет крупнейшие глобальные финансовые корпорации).
Известия 17:01
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру 08:49
Здоровье
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 21:55
Шоу-бизнес
Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
ГлобалМСК.ру 03:33
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
Здоровье
Вирусолог Надежда Жолобак назвала опасные при коронавирусе лекарства
Некоторые люди с коронавирусной инфекцией начинают принимать препараты, показанные при обычной простуде, а этого, по словам вирусолога Надежды Жолобак, делать ни в коем случае нельзя.
Planet Today 03:19
Энергетика
Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года.
Lenta.ru 19:06
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
Происшествия
Суд арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Российская газета 12:38
Наука
Ученые нашли на Байкале прародину коренных американцев
Группа из российских и зарубежных учёных обнаружила, что предки современных индейцев, проживающих в Северной Америке, около 14-ти тысяч лет назад жили поблизости от озера Байкал.
Discover24 23 мая в 03:24
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в июне
Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня.
РИА Новости 21:18
Наука
В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета
МонаВиста 06:00
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК 21:13
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области превысило 1 тыс
По данным регионального оперативного штаба, на пятницу в Иркутской области было подтверждено 958 случаев заражения новым коронавирусом, прирост за сутки составил 95 человек.
ТАСС 23 мая в 00:47
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 45 случаев коронавируса
За сутки в Бурятии зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 1254 человека, сообщает пресс-служба правительства республики.
РИА Новости вчера в 22:15
Игры
Демоверсия Beyond: Two Souls неожиданно появилась в Steam
Страница Beyond: Two Souls без предупреждения со стороны разработчиков появилась в Steam.
3DNews 13:13
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая
За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая.
РБК 04:23
Единоборства
Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова
FightTime.ru вчера в 03:45
Гаджеты
Озвучены цены на все модели iPhone 12
В переводе на российские деньги цена «яблочного» смартфона составит порядка 50 тыс. рублей.
Слово и Дело 05:17
Общество
Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В Москве скончались еще 76 человек с коронавирусом.
Вечерняя Москва 16:53
Армия и оружие
Число заразившихся коронавирусом российских военных составило 1 457
В российской армии и военных учебных заведениях коронавирусом заражены более 2,1 тысячи человек, из них 1 457 являются военнослужащими, сообщается в бюллетене Минобороны.
Московский Комсомолец 23 мая в 13:49