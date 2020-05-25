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РИА НовостиРИА НовостиВолонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных

Волонтеры в Москве с 26 мая вновь смогут посещать 13 приютов для бездомных собак и кошек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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Сергей Собянин: С 26 мая волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек

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Волонтеры снова могут посещать животных в московских приютах

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Волонтерам разрешат посещать 13 столичных приютов для кошек и собак

Вечерняя Москва09:46

Тепло и забота: волонтеры смогут посещать городские приюты для бездомных животных

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РИА Новости09:30

Привет от Джоуи

Российская газета20:21

Волонтеры смогут посещать столичные приюты с 26 мая

Москва 2409:28
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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