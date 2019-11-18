Генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож заключил соглашение, обязывающее его не продавать пакет (95%) своих акций класса Б до 1 января 2022 года.

Волож обязался два года не продавать акции «Яндекса»

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