Общество
КоммерсантъВолож обязался два года не продавать акции «Яндекса»
Генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож заключил соглашение, обязывающее его не продавать пакет (95%) своих акций класса Б до 1 января 2022 года.
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Волож обязался не продавать пакет из 95% своих акций класса B в течение двух лет
Интерфаксвчера в 02:48
Волож обязался не продавать свой пакет голосующих акций «Яндекса» в ближайшие два года
Rambler News Serviceвчера в 03:52
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Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
Кино
Сериал по «Властелину Колец» продлен на второй сезон
Компания Amazon заказала второй сезон сериала "Властелин Колец" задолго до выхода первого.
Экономика
Крупнейший кредитор США продал рекордный объем облигаций
Zerohedge Второй по величине кредитор Америки - Китай - продает казначейские бумаги уже шесть месяцев подряд, и общий объем вложений опустился до минимума с мая 2017 г. Zerohedge Что любопытно, активным покупателем американского долга остается Израиль.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Гаджеты
Энтузиаст отучил Matlab дискредитировать процессоры AMD в пользу Intel
Исторически складывалось так, что программа Matlab для выполнения математических расчётов на операциях с использованием библиотек Intel MKL демонстрировала гораздо более низкое быстродействие на системах, основанных на процессорах AMD.
Политика
ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации
Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.
Политика
Зеленский о суеверии: «Корабли вернут — тогда побреюсь»
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал побриться после прибытия трёх кораблей ВМС Украины, возвращённых Россией.
Политика
Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Политика
В Кремле назвали абсурдными претензии Киева по газовому контракту
В Кремле считают абсурдными и неприемлемыми претензии Украины к России по газовому вопросу.
Футбол
В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей
Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в стране.
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Футбол
Шомуродова может арендовать турецкий «Галатасарай»
После травмы форварда Андоне Флорина футбольная команда "Галатасарай" хочет арендовать в зимний трансферный период 24-летнего игрока "Ростова" Элдора Шомуродова.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены: «Пыжиться не собираюсь»
Народный артист России Михаил Боярский собирается уйти со сцены и посвящать больше времени общению с внуками.
Авто
Nissan и Dongfeng показали недорогой аналог кроссовера Nissan X-Trail
Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы
Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы.
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии
Путешествия
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию
Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Происшествия
На Камчатке пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. на мошеннической бирже
На Камчатке у пенсионерки похитили около 1,5 млн руб. под видом инвестирования в биржевые сделки.
Политика
Китай назвал слабые места России. Совфед ответил
Китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой автор рассуждает о слабостях России.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.