Общество

КоммерсантъКоммерсантъВолож обязался два года не продавать акции «Яндекса»

Генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож заключил соглашение, обязывающее его не продавать пакет (95%) своих акций класса Б до 1 января 2022 года.
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Forbesвчера в 14:56
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Аркадий Юрьевич Волож
Российский предприниматель
Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». С сентября 2014 года занял должность руководителя группы компаний Яндекса. В 2018 году по версии Forbes находился на 65 позиции в России с состоянием 1,5 млрд долларов.
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