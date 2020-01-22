Экономика

ВедомостиВедомостиВолож продаст небольшой пакет акций «Яндекса»

Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США. Речь идет о продаже пакета в размере до 2 029 580 акций класса А.
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Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится
 в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
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