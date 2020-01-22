с чего всё началось

Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США. Речь идет о продаже пакета в размере до 2 029 580 акций класса А.

Общество Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".

Происшествия Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.

Происшествия Один пожарный погиб при ликвидации возгорания в Серпухове Один пожарный погиб и трое пострадали при ликвидации возгорания в деревне Петровское в Серпухове, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Политика Глава МВФ обратилась к премьер-министру Украины на русском языке В ходе встречи с украинским главой Владимиром Зеленским в Давосе директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева приветствовала премьер-министра Алексея Гончарука на русском языке, однако затем указала делегации на то, что на Украине не все любят этот язык.

Культура Актера Виктора Ракова госпитализировали в Москве В Москве срочно госпитализирован актер театра и кино, народный артист России Виктор Раков, сообщает телеграм-канал 112.

Гаджеты Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7 Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.

Политика Путин выступил против создания института наставника над президентом Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.

Финансы РФПИ получит право инвестировать без иностранных партнеров Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право осуществлять инвестиции без иностранных партнеров, только с российскими инвесторами, сообщил генеральный директор организации Кирилл Дмитриев.

Политика Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.

Общество Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Политика Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.

Политика Путин пошутил о знаниях Кудрина «во всех науках» Президент России Владимир Путин в шутку отметил, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который также является деканом факультета в СПбГУ, разбирается не только в искусстве, но и во всех науках.