Происшествия

Вести.RuВести.RuВооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей

Трое вооруженных преступников ограбили мужчину рядом с екатеринбургским аэропортом Кольцово. Добычей злоумышленников стали 30 миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС.
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