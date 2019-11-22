Происшествия
Вести.RuВооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей
Трое вооруженных преступников ограбили мужчину рядом с екатеринбургским аэропортом Кольцово. Добычей злоумышленников стали 30 миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС.
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Забрали 30 миллионов и скрылись в лесу: все, что известно о дерзком ограблении около Кольцово
Екатеринбург Онлайн22:43
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