Вооруженные люди покинули офисы «Яндекса» и Uber в Минске

Ряд СМИ сообщили, что шесть человек в черной одежде вышли из помещений, сели в микроавтобус, припаркованный неподалеку, и уехали. Представители компаний не дали свой комментарий по этому поводу. Следственный комитет Белоруссии опроверг сведения об обысках в офисах «Яндекса» и Uber.