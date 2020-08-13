Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RuNews24.ru
RuNews24.ru

Вооруженные люди покинули офисы «Яндекса» и Uber в Минске

Ряд СМИ сообщили, что шесть человек в черной одежде вышли из помещений, сели в микроавтобус, припаркованный неподалеку, и уехали. Представители компаний не дали свой комментарий по этому поводу. Следственный комитет Белоруссии опроверг сведения об обысках в офисах «Яндекса» и Uber.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В «Яндексе» рассказали об обысках в офисах в Минске

РИА Новости10:45
РБК

Силовики покинули минский офис «Яндекса»

РБК08:59
Интерфакс

Посольство России запросило у Минска информацию о причинах обысков в «Яндексе»

Интерфакс10:02
RT на русском

«Яндекс» сообщил России о посещении правоохранителями офисов в Минске

RT на русском09:42
Взгляд.ру

Российские дипломаты запросили у Минска информацию о причинах обысков в «Яндексе»

Взгляд.ру09:52
Коммерсантъ

«Яндекс»: проводившие обыски в минских офисах представились сотрудниками ГУБОПиК

Коммерсантъ10:39
ТАСС

«Яндекс» сообщил посольству России о посещении правоохранителями офисов в Минске

ТАСС09:32

Ученый рассказал о непредсказуемом «геофизическом» оружии США

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP, которой приписывают возможность менять климат в отдельных регионах.
РИА Новости09:52
39

Алиев обсудил с Путиным поставки Россией военных грузов в Армению

Баку, 13 августа 2020, 11:47 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе состоявшегося 12 августа телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность в связи с поставками грузов военного назначения из РФ в Армению.
REGNUM04:47
20

Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости13:08
52