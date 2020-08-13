Вооруженные люди покинули офисы «Яндекса» и Uber в Минске
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Ряд СМИ сообщили, что шесть человек в черной одежде вышли из помещений, сели в микроавтобус, припаркованный неподалеку, и уехали. Представители компаний не дали свой комментарий по этому поводу. Следственный комитет Белоруссии опроверг сведения об обысках в офисах «Яндекса» и Uber.В источнике
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