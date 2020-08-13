Вооруженные люди покинули офисы «Яндекса» в Минске
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Ранее в четверг осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что вооруженные люди заблокировали офисы "Яндекса" в Минске, где находились несколько сотрудников компании.В источнике
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