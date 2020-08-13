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Интерфакс
Интерфакс

Вооруженные люди покинули офисы «Яндекса» в Минске

Ранее в четверг осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что вооруженные люди заблокировали офисы "Яндекса" в Минске, где находились несколько сотрудников компании.В источнике
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РИА Новости

В «Яндексе» рассказали об обысках в офисах в Минске

РИА Новости10:45
Эхо Москвы

Люди, проводившие обыски, спустя 2,5 часа покинули офисы «Яндекса» и Uber в Минске

Эхо Москвы10:03
ТАСС

«Яндекс» сообщил посольству России о посещении правоохранителями офисов в Минске

ТАСС09:32
Коммерсантъ

«Яндекс»: проводившие обыски в минских офисах представились сотрудниками ГУБОПиК

Коммерсантъ10:39
Интерфакс

Посольство России запросило у Минска информацию о причинах обысков в «Яндексе»

Интерфакс10:02
Взгляд.ру

Российские дипломаты запросили у Минска информацию о причинах обысков в «Яндексе»

Взгляд.ру09:52
RT на русском

«Яндекс» сообщил России о посещении правоохранителями офисов в Минске

RT на русском09:42

МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем

Российские военные в четверг поднимали в воздух модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для сопровождения над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon.
МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем
Известия10:48
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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