Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube. Люди в камуфляже начали делать вид, что стреляют, и требовать от находившихся в студии «сесть по местам» на русском языке.

Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала

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