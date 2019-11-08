Общество
РБКВооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала
Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube. Люди в камуфляже начали делать вид, что стреляют, и требовать от находившихся в студии «сесть по местам» на русском языке.
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Кино
Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти
Происшествия
На Украине нашли убийц Павла Шеремета
Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА
Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым отправился в Читу, чтобы защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.
Наука
Ученые создали металл, который не тонет
Ученые разработали уникальный металл, который не тонет.
Политика
Макрон перечислил три сценария развития России
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.
Происшествия
Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.
Общество
Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
Общество
В Госдуме предложили убрать импортные продукты из школьного питания
Депутаты Госдумы предложили исключить из школьных обедов импортные продукты и заменить их на отечественные.
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Политика
Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
Политика
Столтенберг отреагировал на выражение Макрона о «смерти мозга НАТО»
Ранее, отмечает „РИА Новости“, французский лидер Эммануэль Макрон в интервью корреспонденту журнала „The Economist“ заявил, что НАТО полностью утратил организацию внутри альянса, а это можно охарактеризовать как „смерть мозга“.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко попыталась оправдать Дмитрия Тарасова за его слова
Анастасия Костенко попыталась оправдать своего мужа Дмитрия Тарасова за его слова про леща.
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
Происшествия
В Хакасии начальник пожарной части подозревается в поджоге домов
Политика
Виталий Кличко стал фигурантом дела о госизмене
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло в отношении мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей дело о возможной государственной измене и хищениях бюджетных средств.
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии
Счет в Суперсерии стал 2:1 в пользу канадских сборных. Молодежная сборная России свой следующий матч проведет 12 ноября со сборной OHL.
Происшествия
Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией
Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией.
Технологии
24 млрд рублей «Росатом» потратит на квантовый компьютер
Из 24 млрд рублей 13,3 млрд будут выделены из бюджета, а 10,4 млрд инвестирует сам «Росатом» и другие компании, которые присоединятся к проекту.
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю
Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.