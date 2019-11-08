Общество

РБКРБКВооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала

Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube. Люди в камуфляже начали делать вид, что стреляют, и требовать от находившихся в студии «сесть по местам» на русском языке.
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На Украине в шутку захватили телеканал

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Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала

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Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках

Lenta.ruвчера в 19:31
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