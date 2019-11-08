Общество

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Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми. Как сообщает «Страна.ua», в помещение ворвались русскоговорящие люди в масках и камуфляже и начали «стрелять» из автоматов и кричать. После этого они сделали селфи и удалились.
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Украинский телеканал «захватили» неизвестные в масках

РЕН ТВ02:32

Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках

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Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала

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Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

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Газета.Ruвчера в 17:42

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Царьградвчера в 16:32
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