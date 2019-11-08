Общество
ИзвестияВооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми. Как сообщает «Страна.ua», в помещение ворвались русскоговорящие люди в масках и камуфляже и начали «стрелять» из автоматов и кричать. После этого они сделали селфи и удалились.
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Общество
Киноцентр «Соловей» уточнил дату своего закрытия
Закрытие киноцентра «Соловей» перенесли с 15 ноября на 2 декабря.
Ведомости вчера в 12:31
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru 06 ноября в 08:35
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Происшествия
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Общество
Выросло число россиян, которые готовы помогать полиции
Количество россиян, готовых стать понятыми, за 7 лет выросло в полтора раза – с 45 процентов до 72.
Эхо Москвы 02:01
Армия и оружие
Аналитики из США высоко оценили нынешний военный потенциал России
Политика Сегодня 03:36
Армия и оружие
Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского
ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.
Ореанда-Новости 02:51
Шоу-бизнес
Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери
StarHit.ru вчера в 10:00
Происшествия
Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией
Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией.
ТАСС 00:41
Происшествия
Второклассницу унизили на чаепитии в новосибирской школе из-за денег
Тайга.инфо 05 ноября в 00:10
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму в Москве
Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России будет аномально теплой.
Вечерняя Москва 03:05
Происшествия
В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом
В столичном аэропорту Шереметьево сел самолет с неисправностью крыла.
Российская газета 02:03
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Космос
Астрономы впервые измерили скорость галактического ветра
МИР 24 вчера в 03:01
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысили большинство фирм.
REGNUM 02:37
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12
Политика
Зеленского шокировала работа танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский шокировал тот факт, что на харьковском заводе имени В.А. Малышева с 2009 года выпустили только один танк для Вооруженных сил Украины.
Народные новости 06 ноября в 12:55
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Кино
Деревянко сообщил о выходе второго сезона сериала «Дылды» на СТС
Sibnet Новости вчера в 22:24
Гаджеты
Россияне смогут взять iPhone в аренду
Самой дешевой моделью из доступных для аренды является iPhone 11 (3940 рублей в месяц), самой дорогой – iPhone 11 Pro Max (7562 рубля в месяц).
Народные новости 05 ноября в 21:52
Общество
Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу из колонии
Александр Протасовицкий, друг форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, вместе с игроками проходивший по громкому делу о потасовках с чиновниками и водителем ведущей Первого канала в Москве, вышел из колонии на свободу.
Газета.Ru 03:59
Политика
В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.
ТК Звезда 03:16
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Технологии
МТС представила устройство для наблюдения за подчиненными
Датчики МТС – одно из решений для комплексной цифровизации предприятий, говорит PR-директор компании «Цифра» Ксения Боровикова, существенный эффект они дают, когда интегрированы с интернетом вещей на предприятии: можно анализировать, почему его действия приводят к тому или иному результату.
Ведомости вчера в 15:05