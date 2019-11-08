Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми. Как сообщает «Страна.ua», в помещение ворвались русскоговорящие люди в масках и камуфляже и начали «стрелять» из автоматов и кричать. После этого они сделали селфи и удалились.

Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

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