Общество

Lenta.ruLenta.ruСтудию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках

В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего. Фрагмент марафона «Атака на свободу слова» опубликован на YouTube. Нападение оказалось инсценировкой.
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Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала

РБК20:25

В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались автоматчики в масках

Газета.Ru17:42

Вооружённые люди в шутку захватили студию украинского канала «Прямой» — видео

Life.ru18:55

Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

Известия17:47

Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках

Lenta.ru19:31

Вооруженные люди «в шутку» захватили студию украинского телеканала

РЕН ТВ16:41

Ведущего «подстрелили», зрители рухнули на колени: В прямой эфир украинского шоу ворвались люди в масках и открыли «огонь»

Царьград16:32
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Происшествия

СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове

Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, снявших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.
Российская газета 02:10
Происшествия

В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета

При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Газета.Ru 19:41
Экономика

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Происшествия

За что задержали первого замглавы Новотроицка

Больше всего внимания было уделено кабинету назначенного на должность летом прошлого года исполняющего обязанности первого замглавы МО Артема Липатова.
Orenday.ru вчера в 01:57
Общество

Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены

Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Футбол

Представлена форма сборной России на Евро-2020

Чемпионат 11:34
Общество

В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников

Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Газета.Ru 10:57
Транспорт

Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым

Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
ТАСС 16:23
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК 19:23
Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, что его жена «может получить леща»

Российский футболист Дмитрий Тарасов заявил, что его нынешняя жена может «получить леща».
Мойка78 16:12
Политика

Германия загружает «Северный поток-2»

Правящая парламентская коалиция Германии ХДС/ХСС и СДПГ в ночь на 8 ноября собирается проголосовать за поправки, которые де-факто снимают с проекта «Северный поток 2» все риски, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС.
Коммерсантъ 14:23
Хоккей

Овечкин забросил 12-ю шайбу в сезоне, пробив Бобровского

Напомним, в 17 проведённых матчах регулярного чемпионата НХЛ Овечкин отметился 12 голами и 9 результативными передачами.
Чемпионат 20:23
Здоровье

Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году

Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК 16:00
Происшествия

СК возбудил дело из-за допуска к штурвалу самолёта «ИрАэро» девушки

RT на русском 05:20
Хоккей

Российские хоккеисты уступили финнам на Кубке Карьяла

На "Хартвалл Арене" россияне под руководством Алексея Кудашова проиграли финским хоккеистам со счетом 3:4. В составе сборной России дубль оформил Рушан Рафиков.
Вести.Ru 14:00
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом

В полдень 5 ноября температура воздуха достигла 10,6 градуса тепла, побив рекорд 140-летней истории метеонаблюдений.
РБК 19:18
Экономика

Названа причина бедности большинства людей в мире

Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.
REGNUM 06:52
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Lenta.ru вчера в 02:50
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество

Кому из знаков Зодиака 8 ноября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее

Стрельцам 8 ноября астрологи настоятельно рекомендуют избегать конфликтных ситуаций, ведь если сегодня Вы испортите отношения с близкими — Ваши планы будут окончательно и бесповоротно перечеркнуты.
SM News 00:53
Гаджеты

Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru 04:56
Футбол

Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Наука

Красноярские ученые синтезировали сверхпроводники нового типа

ТАСС 04 ноября в 23:46
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва 15:53
Общество

Мутко поручил решить вопрос перевода на бюджет студентов Приангарья

Вице-премьер России Виталий Мутко поручил до 15 ноября решить вопрос с переводом на бюджетную форму обучения студентов первых и вторых курсов, пострадавших от летних паводков в Иркутской области.
РИА Новости 08:46
Энергетика

Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ

Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Коммерсантъ 03:13
Политика

Макрон назвал сценарии развития России

У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд вчера в 10:20
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