Происшествия
Говорит МоскваВ Москве у мужчины отобрали рюкзак с 20 миллионами рублей
В полицию обратился 51-летний пострадавший. По его словам, на Тихорецком бульваре на него напали четверо вооружённых молотком и пистолетом мужчин и отобрали рюкзак.
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