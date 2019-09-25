Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Москве у мужчины отобрали рюкзак с 20 миллионами рублей

В полицию обратился 51-летний пострадавший. По его словам, на Тихорецком бульваре на него напали четверо вооружённых молотком и пистолетом мужчин и отобрали рюкзак.
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Неизвестные с молотком отобрали у москвича рюкзак с 20 млн руб

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