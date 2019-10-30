Происшествия

Soccer.ruSoccer.ruВооруженные преступники ограбили дом Клаудио Маркизио

Сообщается, что во вторник бывший футболист "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио был ограблен.
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Дом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием

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Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
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В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
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Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

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Путин прибыл в Будапешт на переговоры с премьером Венгрии

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Овечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ

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Кейсуке Хонда присоединится к «Витессу» Слуцкого

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Авария с участием трех легковых автомобилей произошла на юге Москвы, погибли два человека.
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Посольство Израиля в России приостановило работу

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Законопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.
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