Происшествия
Soccer.ruВооруженные преступники ограбили дом Клаудио Маркизио
Сообщается, что во вторник бывший футболист "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио был ограблен.
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Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Армия и оружие
Украинское командование ужесточило правила нахождения в зоне силовой операции в Донбассе
Участники силовой операции получили право входить в жилые и иные помещения, проводить личный досмотр граждан, требовать у них документы для проверки, а в крайних случаях применять оружие.
ТАСС 09:42
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
RT на русском 09:13
Экономика
У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники
Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.
РБК 09:50
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Политика
В Германии призвали оставить Украину транзитером газа
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя решение Дании утвердить прокладку "Северного потока — 2", заявил что транзит газа через Украину должен быть продолжен после окончания реализации этого проекта.
Газета.Ru 09:37
Игры
ЕА рассказала о своих играх, которые выйдут в ближайшие несколько лет
Игромания.ру вчера в 18:16
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Политика
В Раде нового созыва произошла первая драка
В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Авто
GM выпустил стильный кроссовер размером с Hyundai Creta
Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый мотор GM L2B, знакомый нам, например, по Chevrolet Cobalt.
Российская газета 10:00
Происшествия
В Лефортовском тоннеле затруднено движение из-за возгорания автомобиля
RT на русском 10:01
Политика
Путин прибыл в Будапешт на переговоры с премьером Венгрии
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Будапешт, где он проведет переговоры с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.
Росбалт 09:40
Кино
Россияне не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов
Piter.tv вчера в 12:14
Политика
Путин принял приглашение посетить Кубу
Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Футбол
Кейсуке Хонда присоединится к «Витессу» Слуцкого
Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда намерен присоединиться в скором времени к голландскому «Витессу».
ProstoProSport 10:00
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 07:22
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на юге Москвы
Авария с участием трех легковых автомобилей произошла на юге Москвы, погибли два человека.
ТАСС 09:11
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика
Законопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.
Коммерсантъ 08:35