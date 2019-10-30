Происшествия
Soccer.ruВооруженные преступники ограбили дом Клаудио Маркизио
Сообщается, что во вторник бывший футболист "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио был ограблен.
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Технологии
Wildberries первый в России запустил оплату на сайте по QR-коду
Онлайн-ритейлер Wildberries впервые в России запустил оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП).
Коммерсантъ 08:08
Политика
В Раде нового созыва произошла первая драка
В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 09:38
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
РИА Новости 10:27
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли пять человек
В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Российская газета 11:23
Происшествия
Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера
Lenta.ru 12:23
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
RT на русском 12:21
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Общество
Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах
Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
Газета.Ru 11:56
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить порядок учета бедности в России
Министерство экономического развития подготовило проект постановления правительства, где предлагается внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Вечерняя Москва 28 октября в 23:54
Политика
Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку
Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.
REGNUM 12:20
Хоккей
«Трактор» обыграл минское «Динамо», Лисин сделал дубль
Спорт-Экспресс 12:11
Политика
Верховная рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
Верховная рада Украины на заседании в среду, 30 октября, приняла постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.
ИА Новороссия 08:28
Политика
Интрижка с проституткой: семьянина Зеленского втянули в секс-скандал
Свои будни депутаты от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" проводят весело.
Дни.ру 10:12
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Газета.Ru 07:22
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Lenta.ru вчера в 08:25
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Известия 07:44
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
РИА Новости вчера в 12:08
Экономика
Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта
"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
ТАСС 08:05
Общество
Студенткам МГУ угрожали отчислением за поддержку Азата Мифтахова
Студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова рассказали об угрозах отчисления из-за сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, сообщает телеканал «Дождь».
Полит.ру 04:16
Футбол
Голы Татаева и Комличенко вывели «Младу Болеслав» в четвертьфинал Кубка Чехии
«Млада Болеслав» вышла в четвертьфинал Кубка Чехии.
Евро-футбол.ру 11:45
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Происшествия
ФСБ задержала директора физического института РАН
Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
Lenta.ru 11:02