Сообщается, что во вторник бывший футболист "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио был ограблен.

Технологии Wildberries первый в России запустил оплату на сайте по QR-коду Онлайн-ритейлер Wildberries впервые в России запустил оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП).

Политика В Раде нового созыва произошла первая драка В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.

Политика «Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2» Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.

Происшествия В Подмосковье в ДТП погибли пять человек В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.

Происшествия Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Общество Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Общество Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить порядок учета бедности в России Министерство экономического развития подготовило проект постановления правительства, где предлагается внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России.

Политика Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.

Политика Верховная рада переименовала Переяслав-Хмельницкий Верховная рада Украины на заседании в среду, 30 октября, приняла постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Происшествия СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.

Общество В Астраханской области умерла старейшая жительница России В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.

Экономика Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта "Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.

Политика Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.

Общество Студенткам МГУ угрожали отчислением за поддержку Азата Мифтахова Студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова рассказали об угрозах отчисления из-за сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, сообщает телеканал «Дождь».

Армия и оружие Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.

Общество Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.