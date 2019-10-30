Сообщается, что во вторник бывший футболист "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио был ограблен.

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Политика В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.

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