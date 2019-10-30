Футбол
Soccer.ruВооруженные преступники ограбили дом Клаудио Маркизио
Сообщается, что во вторник бывший футболист "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио был ограблен.
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Армия и оружие
МИД РФ ответил на планы Украины провести учения на границе с Крымом
Накануне стало известно, что Киев намерен провести военные учения у границы с Крымом. Мероприятия планируют начать 31 октября.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом
Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Транспорт
Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров
Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
Общество
Электронные ПТС, тахографы для грузовиков — что изменится 1 ноября
С 1 ноября 2019 года запланирован переход на электронную форму ПТС.
Футбол
Карпин раскрыл проблемы «Ростова» после проигрыша «Спартаку»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о проигрыше в матче 1/8 финала Кубка России сс "Спартаком".
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
Армия и оружие
Северная Корея запустила неизвестные ракеты
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
Армия и оружие
В Киеве назвали пять направлений для сотрудничества с НАТО
Украина планирует продолжать сотрудничество с НАТО по пяти направлениям, заявил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба на совместном с заместителем генсека НАТО Беттиной Каденбах брифинге.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
Политика
Горбачев посоветовал «не возводить стен» между Россией и Западом
Экс-президент СССР Михаил Горбачев предостерег мировых лидеров от возведения барьеров между Россией и западом, сообщает Reuters со ссылкой на официальный комментарий.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Общество
Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился
Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Религия
Церковь Польши отказалась признать автокефалию ПЦУ на Украине
В решении собора архиепископов ПАПЦ говорится: "Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии церкви в Украине, которая будет опираться на догматически-канонические нормы всей Церкви, а не на группу раскольников".
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Культура
На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Кино
Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».
Общество
МФО запретили выдавать займы под залог жилья
Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.
Общество
В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников
В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.
Кино
BadComedian отреагировал на слова Мединского о «Джокере»
Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, прокомментировал слова министра культуры Владимира Мединского про нежелание снимать фильмы типа «Джокера» на бюджетные деньги.
Политика