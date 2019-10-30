Футбол

Soccer.ruSoccer.ruВооруженные преступники ограбили дом Клаудио Маркизио

Сообщается, что во вторник бывший футболист "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио был ограблен.
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Маркизио раскрыл подробности вооруженного ограбления своего дома

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
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