Армия и оружие
Экспресс газетаВооруженные силы Армении сбили азербайджанские беспилотники
Вооруженные силы Армении сбили азербайджанские беспилотники В Баку утверждают, что армянская армия продолжает массированный обстрел приграничных территорий.
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Азербайджанские войска уничтожили опорный пункт в Тавушской области Армении
Московский Комсомолец01:59
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Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Российская газета 03:13
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Здоровье
33 младенца родились с коронавирусом в Санкт-Петербурге
КП - Санкт-Петербург 13:02
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Здоровье
Рязанские поликлиники начали работу в привычном режиме
Записаться к врачу можно в регистратуре или по телефону медучреждения, к которому прикреплен медицинский полис.
ГТРК Ока 11:10
Общество
Российского актёра не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Мужчина посещал Крым в 2019 году. Теперь артист не сможет приехать в страну в ближайшие три года, говорится на сайте погранслужбы.
News.ru 11:40
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Кино
Том Холланд показал «подготовку» к съемкам экранизации Uncharted
Киноафиша России 04:16
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Футбол
«Ростов» объявил о переходе футболиста клуба ФНЛ Ковалёва
RT на русском 09:04
Экономика
Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США
Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
Известия 10:16
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Общество
Власти датского города приспособили Facebook для отопления домов
Семь тысяч домов можно отопить теплом, которое вырабатывает центр серверов Facebook, выяснили власти датского города Оденсе.
ТВ Центр 13:36
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» шокировала соседей Прилучного своим поведением
Мирослава Карпович переехала в особняк и шокировала соседей командным тоном, рассказали СМИ.
Народные новости 12:51
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Энергетика
Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти
США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
РБК 10:33
Наука
В Британии создали робота-химика
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Британии создали робота-химика.
Piter.tv 11 июля в 03:42
Общество
«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий
Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии.
РИА Новости 07:08
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Компания Kia готовится к премьере нового минивэна Kia Carnival, который будет продаваться и на российском рынке.
Новые автомобили 09:47
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
Главный санитарный врач России Анна Попова своим постановлением отменила требование об обязательной двухнедельной изоляции для прибывающих на территорию РФ.
Коммерсантъ 13:34
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости вчера в 11:20
Армия и оружие
Российская подлодка опозорила самолеты НАТО, устроившие на нее облаву
Командование сразу же сообщило о том, что в проливе Скагеррак было решено устроить облаву на подлодку, которая несет на своем борту две дюжины противокорабельных ракет «Гранит», способных уничтожить половину флота НАТО.
Актуальные Новости 12:10
Общество
Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%
Отмечается, что смертность в Москве в июне этого года превысила показатели июня 2019 года на 3687 случаев, основной или сопутствующей причиной 92% из которых стал коронавирус.
Известия 13:36