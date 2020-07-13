Армия и оружие

Экспресс газетаЭкспресс газетаВооруженные силы Армении сбили азербайджанские беспилотники

Вооруженные силы Армении сбили азербайджанские беспилотники В Баку утверждают, что армянская армия продолжает массированный обстрел приграничных территорий.
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В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

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Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США

Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
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Власти датского города приспособили Facebook для отопления домов

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Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти

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«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий

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Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

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