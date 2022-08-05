Изъяты автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, а также списки личного состава территориальной обороны, учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города.
"После входа вооруженных сил России на территорию Херсонской области участники территориальной обороны были распущены командованием до особого распоряжения, с задачей по вовлечению новых участников", - добавил представитель российских силовиков.
Уголовное дело в отношении украинского военнослужащего – морпеха Антона Байдракова, который обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики.