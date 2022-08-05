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Вооруженные силы России обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов в Херсоне

Российские силовики обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов в Херсоне.
Lenta.ru
Отмечается, что были задержаны 16 членов группы, в том числе два командира.
Аргументы и Факты
Изъяты автоматы Калашникова с патронами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи, а также списки личного состава территориальной обороны, учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города.
РИА Новости
"После входа вооруженных сил России на территорию Херсонской области участники территориальной обороны были распущены командованием до особого распоряжения, с задачей по вовлечению новых участников", - добавил представитель российских силовиков.
РИА Новости

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Вооруженные силы России обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов в Херсоне
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Российские силовики обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов в Херсоне
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